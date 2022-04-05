نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوقات دوام الجوازات في الطائف ٢٠٢٢ ..طريقة حجز موعد عبر ابشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوقات دوام الجوازات في الطائف يتساءل عنه الكثير من الأشخاص في الآونة الأخيرة، كما تقدم مصلحة الجوازات الكثير من الخدمات للمواطنين، تعمل على تقديم الخدمات لأبناء البلد والأجانب بشكل مميز واحترافي للغاية بكافة الفروع التي تم إنشاؤها مؤخراً وذلك بموجب قرار وزاري، تتمثل أيام العطلات في المصلحة يوم الجمعة من كل أسبوع وفي الأعياد والمناسبات.

أوقات دوام الجوازات في الطائف ٢٠٢٢

لقد تم تحديد مواعيد دوام الجوازات في شهر رمضان الكريم بواسطة هيئة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وتتمثل في السطور التالية:

يمتد العمل من يوم الأحد إلى يوم الخميس في مكتب الجوازات.

يبدأ العمل من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً.

يتم تحديد العطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت للعمال والموظفين.

متى يبدأ الدوام في الجوازات؟

تعود أوقات الدوام الرسمي في الجوازات عقب نهاية ذلك الشهر الكريم، كما تتمثل أوقات دوام الجوازات في الطائف من الساعة 7.30 صباحاً حتى الساعة 2.30 بعد الظهر.

الى متى دوام الجوازات في رمضان؟

تم تحديد أوقات دوام الجوازات في رمضان من يوم الأحد حتى يوم الخميس من كل أسبوع، كما تم تخصيص الإجازات الرسمية يومي الجمعة والسبت.

طريقة حجز موعد بالجوازات السعودية ٢٠٢٢

تتمكن من حجز موعد في الإدارة العامة بمصلحة الجوازات بالمملكة العربية السعودية بكل سلاسة وبالأخص لحاملين الجنسية والمقيمين بمدينة الطائف، تتمثل طريقة الحجز فيما يلي:

قم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية عبر الرابط الموجود هنا.

سجل الدخول إلى المنصة وقم بإدخال البيانات الخاصة والتي تتمثل في الاسم ورقم الهوية والرقم السري.

انقر فوق خيار مواعيد الجوازات، حدد تاريخ ميلادك وكذلك التاريخ الهجري.

اضغط فوق خيار تأكيد البيانات، واختار تبويب موعد جديد.

اختار الخدمة المناسبة لك وحدك المنطقة وسوف تجد العديد من المواعيد المطروحة.

كم ساعه دوام الجوازات للنساء؟

تتمثل مواعيد العمل من الساعة ٨.٥ صباحاً حتى الساعة ٣.٥ مساءاً طوال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس.

متى اخر دوام الجوازات؟

يمتد كل يوم حتى الساعة الثالثة عصراً ماعدا يومي الجمعة والسبت، كما يمتد حوالي خمس ساعات عمل يومية.

الخاتمة

وفي نهاية هذا المقال لقد قمنا بتسليط الضوء على أوقات دوام الجوازات في الطائف وعرضنا طريقة حجز موعد بالجوازات السعودية.