معرفة خدمة موجود إكسترا وطريقة تفعيل وإلغاء أكواد شركة الإتصالات السعودية Stc

عند الحديث على شركات الإتصالات في المملكة العربية السعودية، فلابد بذكر واحدة من أهم ،بل إنها رائد هذا المجال، وهي شركة Stc السعودية،مع خدمة موجود إكسترا ،والتي تقوم بتقدم مختلف العروض ،والخدمات التقنية لعملائها،وذلك بإتاحة تفعيل أكواد منها خاصية تلقي رسالة لمتصل أتصل بك ، والهاتف المحمول خارج نطاق التغطية ،مع وجود خدمات أخري تجعل العملاء تقوم بسداد الإشتراك ،وتفعيل عروض شركة Stc للإتصالات السعودية .

معرفة خدمة موجود إكسترا

تعد خدمة موجود إكسترا ،من أهم الخدمات التي تقوم بتقديمها شركة الإتصالات Stc السعودية، وذلك من خلال تفعيل مختلف الخدمات ،مثل تحويل المكالمات ،وتلقي الرسائل في حالة إنعدام التغطية ،أو في حالة كان الخط مشغول ، وبشكل مجاني ،أو برسوم قليلة تبلغ حتي 08 ريال سعودي،كما توجد أيضا خدمة mawjoud Extra zain ،في جميع الهواتف المحمول الأندوريد ،والأيفون ،كما يوجد العديد من المزايا التي نالت أعجاب العملاء في المملكة العربية السعودية.

طريقة تفعيل خدمة موجود إكسترا

يمكن إستعمال بعض الأكواد سهلة التشكيل ، وذلك من أجل تفعيل خدمة موجود إكسترا من خلال شركة إتصالات Stc السعودية، وذلك للإستفادة من الخدمات ،والمزايا المميزة التي تقدمها شركة الإتصالات السعودية Stc ،وذلك لتطوير نظام الإتصالات والإنترنت في المملكة العربية السعودية ،ويمكن تشكيل أكواد وتفعيلها بطريقة سهلة ومن أهم هذه الأكواد هي:

تشكيل كود #4000*62* وذلك لتفعيل الخدمة،كما أن رقم #62# لإلغائها.

كما يمكن تشكيل رقم #4000*21* خدمة تحويل المكالمات ،وأن رقم *21* إلغاء الخدمة.

وأيضا توجد خدمة سوا من بين الخدمات المتاحة في خدمة موجود إكسترا ،وذلك في حالة إذا كان الخط مشغول ، وتفعيلها يكون بتشكيل الكود الأتي #4000*67* ،ويمكن إيقاف الخدمة بإدخال الرقم #67#

وفي حالة إذا كان الهاتف مغلق أو خارج نطاق التغطية أطلب رقم التشكيل #4000*67*

فإن شركة الإتصالات السعودية Stc ،تقوم بإضافة عروض وخدمات جديدة في مجال الإتصالات والإنترنت السعودي ،وذلك لتطوير،وإرتقاء منظمة الإتصال السعودي ، وجعل خدمات الإتصال بشكل مجاني ،أو بدفع رسوم بسيط جدا، فإن موقع ثقفني يقدم جزيل الشكر للجهد المبذول من العاملين بشركة الإتصالات السعودية Stc في تحسين مستوي ،وجودة شبكة الإتصالات في المملكة العربية السعودية.