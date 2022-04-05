تخفيضات بداخل اكسترا بالسعودية على الأجهزة الكهربائية الضرورية لكل منزل وبأسعار متفاوتة

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شركة إكسترا من الشركات الشهيرة التي تعمل في مجال التجزئة والتي تعمل في مجال الأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية ومنتجات العناية الشخصية وشركة إكسترا من الشركات التي تهتم بمصلحة العميل أولا وتعمل على التواصل مع عملائها لتقديم أفضل المنتجات والخدمات لديها وسنستعرض بعض من أهم منتجات وخدمات شركة إكسترا لشهر رمضان المبارك والتي تقدم خصم إضافي على جميع منتجاتها قدره 10% لعملائها الأعزاء بمناسبة الشهر الكريم. عروض شركة إكسترا على الأجهزة الكهربائية: متوفر مكنسة بيسيل تنظيف عميق محترف بقوة 800 وات متوفرة باللون الأبيض بسعر 1679 ريال سعودي بدلا من 2399 ريال سعودي، تضمن لكي تنظيف عميق للأنتريهات والسجاد. متوفر كاوية بخار من شركة فيليبس عمودية بقوة 2000 وات مزودة بعدد 5 إعدادات للبخار متوفرة باللون البنفسجي بسعر 669 ريال سعودي بدلا من 799 ريال سعودي، وهي ممتازة في كوي جميع أنواع الأقمشة. متوفر منقي هواء مقدم من شركة فيليبس يغطي حتى 63 متر مربع توفير معزز للهواء النظيف يصل إلى 270 متر في الساعة بسعر 849 ريال سعودي بدلا من 1199 ريال سعودي.

متوفر بوتاجاز مقدم من شركة لاجيرمانيا مزود بفرن وشواية ويعمل بالغاز مقاس 90* 60 سم متوفر بسعر 2899 ريال سعودي بدلا من 3899 ريال سعودي.

متوفر ثلاجة مقدمة من كلاس برو بحجم 14.4 قدم تبريد بخار متوفرة باللون الأبيض بسعر 1799 ريال سعودي بدلا من 2599 ريال سعودي.

متوفر موقد غاز مقدم من جيبسون مقاس 90*60 أمان كامل عدد 5 عيون ستانلس ستيل متوفر بسعر 1599 ريال سعودي بدلا من 1889 ريال سعودي. متوفر غسالة كاندي تعبئة أمامية سعة غسيل 9 كيلو وسعة تجفيف 6 كيلو إنفيرتر متوفرة باللون الفحمي بسعر 2199 ريال سعودي بدلا من 3399 ريال سعودي.

متوفر كيفول أي 31 مكنسة وممسحة ذكية ذات قوة شفط جبارة 2200 بي أي بسعر 999 ريال سعودي بدلا من 1499 ريال سعودي.

متوفر فت جير دراجة تمارين مزودة بشاشة رقمية وعجلة هوائية بسعر 799 ريال سعودي بدلا من 1378 ريال سعودي.

متوفر إسكوتر مقدم من شاومي كهربائي 3 تبلغ سرعته القصوي 25 كيلو متر في الساعة متوفر باللون الأسود بسعر 1999 ريال سعودي بدلا من 2249 ريال سعودي.

متوفر يوفي ميزان الذكي بي 1 رقمي لاسكي لقياس الوزن متوفر باللون الأسود بسعر 159 ريال سعودي. عمر شويل - جدة تخفيضات بداخل اكسترا بالسعودية على الأجهزة الكهربائية الضرورية لكل منزل وبأسعار متفاوتة - ثقفني

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