نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 الشروط وكيفية الاحتساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، خدمات الدعم المالي للمساعدة في تحسين البيئة المعيشية توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للأسر المؤهلة، ودعم الأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود، وضمان حياة اجتماعية كريمة، وهذه العائلات عالية تحقيق الاستقلال المالي من خلال مساعدتك في تسوية نفقات معيشتك، وبعد تزويد هذه الأسر ببيئة ضمان اجتماعي متطورة، وذلك من خلال توفير التأهيل والتدريب والخدمات لإيجاد فرص عمل مناسبة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (الهدف) والجهات ذات الصلة، تغيير وضع الأسرة من الفقر إلى الإنتاج.

التسجيل الضمان الاجتماعي المطور

من هنا، يمنحك وصولاً مباشرًا إلى منصة الضمان الاجتماعي المطورة على الويب. انقر فوق رمز الخدمة الإلكترونية. انقر فوق إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إلى بوابة الضمان الاجتماعي. ثم حدد صندوق الخدمة الإلكترونية وانقر على حماية التقاعد. بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، انقر فوق رمز تسجيل الدخول إلى الخدمة. حدد مكتب ضمان وحدد الفئة. أضف كل المعلومات والبيانات التي تحتاجها بشكل صحيح ودقيق. اقرأ ووافق على شروط الاستخدام المعروضة أمامك على الموقع. انقر فوق الزر [إرسال]. أخيرًا، بعد إكمال هذه الخطوات السابقة، ستتمكن من التسجيل بنجاح في نظام الضمان الاجتماعي المتقدم عبر الإنترنت. يمكنك أيضًا الاستفادة من صندوق معاشات الضمان الاجتماعي المتقدم مع خيار الانضمام إلى نظام الضمان الاجتماعي المتقدم.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد

يحق لجميع المقيمين الدائمين في المملكة العربية السعودية أو المملكة المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي الحصول على معاش تقاعدي، باستثناء:

أرملة متزوجة سعودية مطلقة وطفل سعودي، ومع ذلك، يجب أن تكون النساء وأطفالهن مقيمين دائمين في المملكة مع تصريح إقامة ساري المفعول.

طفل الأرملة السعودية المطلق من زوج غير سعودي وتصريح إقامته ساري المفعول، ويجب تأكيد زواج المرأة بوثائق رسمية.

إذا كانت بطاقة النقل صالحة وغير صالحة للأيتام والأرامل مع الأيتام.

كانت هذه شروط الحق في الحصول على راتب اجتماعي مطور أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية عبر حساب تويتر.

احتساب راتب الضمان الإجتماعي المطور

يتم احتساب آلية المعاش الاجتماعي المطورة وفق الآلية التي وضعتها وزارة الموارد البشرية على النحو التالي:

يتم تحديد مبلغ المعاش بجمع الدخل الشهري للأسرة بأكملها.

اقتطع 50٪ من دخلك الشهري وأضف هذا الدخل إلى إجمالي دخلك غير المكتسب (باستثناء برامج الدعم والأشخاص ذوي الإعاقة).

ويقارن إجمالي الدخل التقديري بالحد الأدنى للأجور حسب البدل الشهري المعتمد لعدد الأسر (1100 ريال للعاملين و550 ريال لكل أسرة).

عقوبات الضمان الاجتماعي المطور

يعاقب كل فرد من أفراد الأسرة يحصل على معاش ولا يدفعه لأفراد الأسرة بغرامة تصل إلى 5000 ريال و / أو السجن لمدة تصل إلى 3 أشهر.ل

أي شخص يتلقى أموالًا بشكل غير قانوني من الضمان الاجتماعي سيكون عرضة لغرامة تصل إلى 10000 ريال و / أو السجن لمدة تصل إلى عام.

إذا كانت الأفعال المذكورة في القسم 1.2 تشكل خرقًا يعاقب عليه نظام آخر، فسيتم تطبيق العقوبات الأشد صرامة.

في هذا المقال قمنا بوصف الرابط بين منصة الضمان الاجتماعي المطورة وحسابك الإلكتروني المعلن من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما عرض شروط الضمان الاجتماعي المطورة للمواطنين السعوديين وكيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور حديثاً.