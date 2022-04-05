نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد دوام بنك الراجحي الجديدة في رمضان 1443بعد التعديلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الراجحي من أهم البنوك وأكثرها فروعًا في المملكة العربية السعودية والذي يتعدى عدد فروعه 500 فرع بالمملكة، كما أنه يقدم العديد من الخدمات الممكنة لجميع أبناء المملكة والمقيمين بها، فيمتلك البنك خبرة طويلة جدًا في مجال الأموال والأعمال، وفيما يلي سنوضح في مقالنا مواعيد دوام بنك الراجحي الجديدة بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها البنك.

مواعيد دوام بنك الراجحي

منذ بداية شهر رمضان وبعد أن إجراء العديد من التعديلات على مواعيد دوام بنك الراجحي، فلقد زاد البحث لمعرفة مواعيد الدوام والتي تتمثل فيما يلي:

يعمل بنك الراجحي يوميًا من الأحد إلى الخميس بدايًة من الساعة 9 صباحًا وينهي عمله في تمام الساعة 5 عصرًا.

لا يعمل في العطلات الرسمية وأيضًا لا يعمل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

تختلف مواعيد العمل من فرع لآخر، كما توجد بعض الفروع تعمل في أوقات العطلات الرسمية، وتبدأ عملها في تمام 9:30 صباحًا وتنهي عملها في تمام 5:30 مساءًا.

خدمات بنك الراجحي

يقوم بنك الراجحي السعودي بتقديم الكثير من الخدمات المميزة لعملائه والتي تتمثل فيما يلي:

فتح عدد من الحسابات المختلفة للأفراد مثل “حساب الآبيان، وحساب التمي، وحساب الراتب، وحساب جاري، ورسوم الخدمات والمنتجات”.

تقديم تمويلات مختلفة مثل تمويل سيارات، وأيضًا تمويلات شخصية.

استخراج أنواع من بطاقات الائتمان والتي تتمثل في “الفيزا الذهبية، والفيزا البلاتينية، والفيزا مسبقة الدفع، والفيزا الكلاسيكية”.

تقديم خدمات السحب الدولية وصرف عملات أجنبية لجميع العملاء.

تقديم خدمة مميزة للأفراد بشكل مباشر وصرف الشيكات واستلام وتحويل حوالات من وإلى الخارج.

طرق التواصل مع بنك الراجحي

يمكن التواصل مع بنك الراجحي السعودي بالعديد من الطرق المختلفة، وذلك بغرض التسهيل على المواطنين في المملكة العربية السعودية، ويتم التواصل بالطرق الآتية:

الرقم الموحد : +966 920003344

رقم الجوال للعملاء القدامى: 8001248880

رقم الهاتف للعملاء الجدد: 8001241222

تطبيق البنك ويمكن تحميله من المتاجر الإلكترونية بسهولة.

وبالتالي يمكنك التواصل على بنك الراجحي في أي وقت والاستفسار في خطوات بسيطة، أو الذهاب إلى أحد فروع بنك الراجحي الأقرب إليك والحصول على أفضل الخدمات التي ترغب بها في مواعيد البنك الجديدة، بعد أن تم تعديل المواعيد منذ بداية شهر رمضان.