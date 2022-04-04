نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اقساط سيارات أقل من 800 ريال بدون دفعة أولى بمناسبة شهر رمضان 1443 تعرف على التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن مختلف وكالات السيارات بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية تقوم بطرح أقوى عروض السيارات رمضان 2022، هذا بالإضافة إلى عمل تخفيضات وخصومات لن تجد لها مثيل، وهذا يمثل أهمية بالغة بالنسبة إلى عشاق السيارات الذين يبحثون بشكل مستمر على أقوى عروض اقساط سيارات أقل من 800 ريال والتي سوف نعرضها لكم في الأسطر القادمة بشكل مفصل.

اقساط سيارات أقل من 800 ريال

الآن أصبح بإمكانك الحصول على سيارة جديدة بقسط شهري أقل من 800 ريال سعودي والتي تتمثل فيما يلي:

عروض سيارة هيونداي اكسنت من قبل معارض الوعلان، لدفع قسط شهري بمبلغ 778 ريال سعودي، وبالنسبة إلى الدفعة الأخيرة تبلغ قيمتها 40% من السعر المحدد للسيارة.

عروض تويوتا يارس بالقسط يتمثل في دفع 627 ريال سعودي شهريًا، والدفعة الأخيرة تمثل 40% من سعر السيارة، ويمكن تغيير العرض وتحديد قيمة الدفعة الأولى وفقًا لما يتناسب مع العميل.

عروض السيارات رمضان 2022

يتم عمل عروض مميزة على مختلف أنواع السيارات في شهر رمضان الكريم، فلا تفوت أقوى عروض التقسيط والشراء والخصومات التي يتم طرحها، ومن ضمنها ما يلي:

عروض سيارات هافال

إن شركة هافال تعتبر من أكبر وأهم شركات توزيع السيارات في السعودية، والتي قامت بعمل عروض مميزة بمناسبة الشهر الكريم، وهذه العروض تشمل سيارات جوليان بيسك، وعروض على سيارة H9 كومفورت، وأيضًا عروض على سيارة دراجو سبورت، وعلى جوليان بيسك وغيرها من السيارات.

ويمكنك شراء السيارة التي ترغب بها بدون دفع أي مصاريف إضافة وكذلك بدون دفع دفعة أولى للسيارة، وتقديم ضمان للسيارة وخدمات متنوعة، وإذا قررت الشراء فإنه يتم من خلال بنك SNB وأيضًا عبر بنك الراجحي.

عروض سيارات ام جي

تعتبر من أشهر شركات السيارات البريطانية التي تقوم بعمل عروض مميزة بشكل مستمر، ومن ضمن العروض الفريدة التي يتم طرحها ما يلي:

يمكن شراء فئة السيارة MG ZS STD على مدار 6 سنوات، وذلك من خلال دفع قسط شهري للسيارة بسعر 865 ريال سعودي.

أو فئة MG HS COM وتقسيط السيارة لمدة ست سنوات، وذلك بدفع قسط شهري قيمته 1205 ريال سعودي.

وغيرها من العروض المميزة التي يتم طرحها على سيارات ام جي، وعند شراء السيارة تحصل على 2 عملية صيانة بشكل مجاني، وأيضًا يمكنك الحصول على خدمة مساعدة على الطريق تكون مجانية.

أقوى عروض هيونداي

إن سيارة هيونداي تعتبر ضمن أنواع السيارات الفخمة والراقية، والتي يتم عمل عروض مميزة وتخفيضات فريدة مناسبة في شهر رمضان الكريم، ومن أحدث العروض التي تم طرحها شراء سيارة كونا وذلك بدفع قسط 1.119 ريال سعودي، وعروض سانتافي وذلك بدفع قسط 1.628 ريال سعودي، ويمكن شراء سيارة باليسيد وذلك بدفع قسط 1.919 ريال سعودي بشكل شهري، وعروض مميزة على فئة سيارة النترا بسعر 1.041 ريال سعودي وغيرها من العروض الفريدة والمميزة التي تعتبر هي الوسيلة الأمثل للتوفير.

عروض رمضان سيارة انفينيتي

لقد تم عمل عروض مميزة على سيارة انفينيتي وبالتحديد موديل QX 50 2021 وسعر السيارة في العرض يبلغ 174.900 ريال سعودي، ويتم تقديم ضمان على السيارة لمدة خمس سنوات، هذا بالإضافة إلى تقديم أعمال صيانة مجانية على السيارة لمدة خمس سنوات ومساعدة على الطريق.