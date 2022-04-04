أوقات الصلاة اليوم في السعودية وموعد اذان الفجر في مدن المملكة

تعتبر أوقات الصلاة اليوم في السعودية من أهم الأمور التي يهتم المسلمون بمعرفتها بشكل يومي، وذلك حتى يقوموا بأداء الصلاة في أوقاتها مضبوطة، خاصة في الشهر الكريم، الذي تزداد فيه ثواب كل العبادات سواء الصلاة أو قراءة القرآن والذكر، وكان شهر رمضان قد بدأ في الثاني من شهر أبريل 2022، ومن أكثر الأشياء التي يزداد البحث عنها هي التعرف علي موعد صلاة الفجر، وموعد صلاة المغرب .

أوقات الصلاة في مدينة الرياض

وقت منتصف الليل في الرياض هو 11:56 م

ثم شروق الشمس الساعة 5:41 صباحاً في الرياض

فجر الرياض الساعة 4:20 ص

وقت الظهر بالنسبة للأذان في الرياض هو الساعة 11:56 صباحًا

وقت صلاة العصر في الرياض هو 3:24 مساءً

وقت صلاة المغرب في الرياض هو 6:13 م

وقت صلاة العشاء في الرياض الساعة 7:30 مساءً

أوقات الصلاة في الدمام

يبحث الكثير من سكان الدمام عن مواقيت الصلاة في تلك المحافظة يوميًا حتى يكونوا على دراية كاملة بوقت الصلاة ويستعدون لها قبلها

وقت صلاة الفجر في الدمام الساعة 4:02 ص

وقت الشروق في الدمام الساعة 5:27 AM.

وقت صلاة الظهر في الدمام هو 11:43 صباحاً

الوقت الرسمي لصلاة العصر في الدمام هو الساعة 3:13 مساءً

سيكون وقت آذان المغرب في تمام الساعة 5:58 مساء

وقت أذان العشاء في الدمام هو 7:15 مساءً

أوقات الصلاة في الخبر

يبحث الكثير من الناس في كل من مدينة الخبر وخارجها عن مواقيت الصلاة ووقت الأذان من أجل الاستعداد لأداء صلاة الفرائض في المسجد في الوقت المحدد

موعد آذان الفجر في مدينة الخبر سيكون في تمام الساعة 4:02 AM.

سيكون موعد شروق الشمس في الخبر في تمام الساعة 5:27 AM.

سيكون وقت صلاة الظهر في مدينة الخبر وسيكون الساعة 11:43 ظهراً

سيكون موعد آذان العصر في الخبر في تمام الساعة 3:13 مساء

بينما سيكون وقت أذان المغرب في الخبر في تمام الساعة 5:58 مساءً

وبعد ذلك ، سيكون موعد اذان العشاء في تمام الساعة 7:14 مساءً وذلك في مدينة الخبر

عرضنا لكم في هذا المقال كافة التوقيتات لجميع الصلوات في بعض المدن في السعودية.