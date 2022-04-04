ما هي شروط صرف بدل غلاء المعيشة 1443 وما هي موعد صرفها

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عمر شويل - جدة ما هي شروط صرف بدل غلاء المعيشة ؟ سؤال يدور فى ذهن الكثيرون فى المملكة العربية السعودية وخاصة من الفئات الأقل دخلا والاكثر حاجة، حيث أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية صرف بدل غلاء المعيشة للمواطنين السعوديين بمناسبة شهر رمضان الكريم للمستفيدين من الضمان الإجتماعي وذلك طبقاً للعديد من الشروط والضوابط التى اوضحتها الحكومة السعودية مؤخراً، إذا نكشف لكم فى هذا التقرير مواعيد صرف بدل غلاء المعيشة والشروط اللازمة للاستحقاق.

ما هي شروط صرف بدل غلاء المعيشة 1443

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية شروط استحقاق صرف بدل غلاء المعيشة ١٤٤٣ والذي تضمن 3 ضوابط جاءت كالتالي:

ينبغي أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. اذا كان المستفيد متزوج يجب أن لا يزيد دخله الشهري عن 8600 ريال سعودي. ينبغي أن لا يزيد الدخل الشهري عن 3000 ريال سعودي إذا كان المتقدم غير متزوج. يجب أن لا يقل عمر المستفيد عن خمسة وثلاثين عام.

موعد صرف بدل غلاء المعيشة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية موعد إيداع بدل غلاء المعيشة لهذا العام لكل مستفيد تتوافق عليه الشروط والمعايير السابق ذكرها، حيث أفادت الوزارة أن موعد نزول بدل غلاء المعيشة سيكون يوم 21 أبريل من الشهر الجاري.

أمر ملكي صرف بدل غلاء المعيشة

صدر الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة والذي يمثل رؤية القيادة السياسية فى أحوال الموظفين فى القطاع العام والخاص، وتطلع الحكومة السعودية فى تقديم المزيد من الدعم لأبناء الوطن.

على جانب آخر تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية العديد من الخدمات والمساعدات والتي من أهمها (المساعدات المقطوعة، المكرمة الملكية، بدل غلاء المعيشة) والتي يأتي ضمن دور الحكومة فى تحقيق خطة المملكة 2030 نحو النمو والاستقرار وتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن، ولا ننسي المساعدات المالية التي يقدمها الديوان الملكي السعودي والذي يمكنكم التسجيل فيه عن طريق الدخول إلى رابط مساعدات الديوان الملكي وغيرها من الخطط التنموية التي تقوم بها الحكومة السعودية.

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