إعفاء بنك التسليف من تسديد الديون 1443 لجميع المواطنين والمقيمين بأمر ملكي

إعفاء القروض من بنك التسليف والادخار المعروف حاليا ببنك التنمية الاجتماعية، حيث يقدم بنك التسليف مجموعة من القروض التي تناسب جميع الفئات مثل قرض الأسرة وقرض العقارات وقرض بدون وظيفة وغيرة من التمويلات التي يقدمها البنك بأقساط مسيرة بلا فوائد بهدف مساعدة المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، فهناك خدمة متميزة كإعفاء من الأقساط المتبقية للمواطنين المحتاجين والغير قادرين علي عن طريق الديوان الملكي بإصدار أمر بإعفاء بنك التسليف، حيث أن ابرز ما يتم السماح لهم بالإعفاء من السداد باقي التمويل هم البسطاء الفقراء والمتعثرين وذلك وفقا لعدة أحكام وشروط يجب أن تتوافر من اجل الموافقة علي طلب الإعفاء.

إعفاء بنك التسليف 1443 م

يعتبر بنك التسليف السعودي من اشهر وأفخم البنوك المعروفة داخل المملكة، حيث يقدم خدمات كثيرة منها تقديم طلب إعفاء باقي أقساط قروض للموطن السعودي والمقيم بالسعودية، بأمر الملك سلمان لمنحهم إعفاء بنك التسليف ويمكن الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف من خلال الموقع الإلكتروني دون الذهاب إلي مقر البنك، ولكي يتم قبول طلب الإعفاء لابد من توافر الشروط المطلوبة، أولا تقديم نموذج توضيحي للظروف المالية بالتفاصيل، أو شهادة طبية توضح الحالة الصحية للمستفيد، وتعبئة طلب إعفاء بنك التسليف والتوقيع عليه.

الأوراق والمستندات لتقديم إعفاء بنك التسليف 1443

صورة من الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول. صورة من كارت الخاص بالعائلة. طلب إعفاء بنك التسليف. تقديم المستندات الخاصة بالدفعات المتبقية التي لم يتم دفعها تقديم نموذج توضيحي سبب عدم القدرة علي دفع باقي الأقساط المتبقية. في حالة المتقدم مريض أو يعاني بالعجز الكلي أو حادث فيجب تقديم صورة من الشهادة الطبية.

كيفية التقديم علي طلب إعفاء بنك التسليف إلكتروني