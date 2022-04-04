كيف اشتري جوال اقساط من stc ومدة الرد على الطلب؟

كيف اشتري جوال اقساط من stc بالإضافة إلى كيف اعرف اني استحق جوال من stc في السعودية للعملاء الجُدد أو الحاليين؟ فقد أكدت الشركة أنها توفر لك تقسيط الأجهزة الذكية الحديثة بدون الدفعة الأولى لجميع الجوالات، ويتم السداد على دفعات الشهرية قد تصل إلى عام ونصف العام لجميع العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضًا، ولا بد أن يتم التعرف على شروط تقسيط ايفون 13 stc أو أي جوال آخر، وسوف نوفر لكم جواب كيف اشتري جوال اقساط من stc بالتفصيل.

كيف اشتري جوال اقساط من stc

حتى تستطيع شراء جوال من الاتصالات السعودية ينبغي تقديم الطلب أولًا، وسيكون الطلب من خلال الشركات المتعاونة والتي تقدم التمويل لتقسيط الجوالات، من بينها شركة كوارا للتمويل وأما عن إجابة كيف اشتري جوال اقساط من stc فهي كما يلي:

دخول موقع شركة الاتصالات السعودية أولًا.

ثم الاطلاع على الشروط والأحكام.

النقر على خيار طلب التمويل من خلال موقع شركة كوارا للتمويل.

اختر نوع التمويل ثم انقر على التقديم الآن، ثم أدخل البيانات في الاستمارة وهي الاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد واختيار الجنسية وتاريخ الميلاد.

كتابة العنوان بالتفصيل والقطاع الوظيفي وهل عليك التزامات مالية أم لا.

ثم اختيار إرسال والانتظار حتى يتم المتابعة والرد عليك.

شروط تقسيط جوالات stc ايفون 13

لتقسيط الجوالات ومنها ايفون 13 برو ماكس الجديد أو تقسيط سامسونج فولد 3 أيضًا ينبغي التعرف على الشروط أولًا ومن بين الشروط التالي:

الفواتير أو خدمات تقسيط المشتريات ينبغي ألا تكون قيمتها أقل من أربعة آلاف ريال سعودي، وقيمة الحد الأقصى للتقسيط هي ثلاثين ألف ريال سعودي.

السداد بالتعاون مع شركة كوارا للتمويل سيكون من ستة أشهر وحتى 36 شهر.

عملاء باقات مفوتر يمكنهم التقسيط.

ضرورة أن يكون السجل الائتماني خالي تمامًا من كافة التعثرات المالية لجهات حكومية أو خاصة.

مدة الرد على طلب تقسيط جوال stc

وعند تقديم طلب التقسيط من خلال شركة اس تي سي السعودية وشركة كوارا ستحصل على الرد في الحال القبول أو الرفض في مدة تصل إلى 30 دقيقة فقط علمًا بأن حالات الرفض المسؤول عنها شركة التمويل وليست شركة الاتصالات.