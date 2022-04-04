نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “إيداع مكرمة الضمان تويتر” موعد ايداع المعونة الملكية والاستعلام sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم إيداع مكرمة الضمان تويتر، حيث زاد البحث بين المواطنين والمواطنات من مختلف أنحاء المملكة عن المكرمة الملكية، حيث يتوقع المئات من الأشخاص أن يصدر الأمر الملكي بصرفها للمواطنين خلال هذه الأيام وخاصة مع دخول شهر رمضان المبارك، وسنتعرف معكم في هذا المقال عن آخر الأخبار بخصوص موعد صرفها والتوقعات، وما هي المبالغ التي سيتم صرفها للمستفيدين في حال نزولها، وكيف تتأكدون من نزولها حين إيداعها، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل حول هذا الموضوع.

وزارة الموارد البشرية

ونتابع معكم آخر أخبار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تم إيداع رواتب الضمان الاجتماعي القديم والمطور منذ أيام قليلة، وهذا مع بداية دخول شهر رمضان المبارك، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصرف دفعة شهر أبريل لنظام الضمان الاجتماعي القديم وهذا من حرص الدولة على مساعدة المواطنين في توفير احتياجاتهم الأساسية لشهر رمضان المبارك.

وقد انتشرت الكثير من الأخبار بخصوص أنه سيتم تقديم صرف الدفعة الرابعة للضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين هذا الشهر، وهذا ما يمكنكم التأكد منه عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور

اذهب إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية Sbis.hrsd.gov.sa.

سجل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور، أو انقر على النفاذ الوطني الموحد.

ثم ادخل رمز التحقق ثم انقر على تسجيل الدخول.

انتقل إلى الأهلية الخاصة بك.

ستجد أهلية الشهر الجديد وبيانات الدفعة الجديدة في حالة نزولها.

في حالة اذا لم تكن مؤهل أو المبلغ ناقص يمكنك تقديم اعتراض على ذلك.

وقد تعرفنا معكم أيضا على أخبار معونة رمضان لمستفيدي الضمان 1443، فتابع معنا.

إيداع مكرمة الضمان تويتر

ونتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بالمكرمة الملكية، والتي تبلغ 1000 ريال للعائل، و500 ريال لكل تابع، وننتظر معكم صرفها للمستفيدين.