تمويل للمتقاعدين مليون ونصف ريال بدون كفيل وإعادة التمويل

عدد كبير من المتقاعدين في المملكة العربية السعودية يبحثون عن أفضل وسائل الحصول على تمويل شخصي للمتقاعدين، وهو ما توفره مجموعة كبيرة من البنوك والشركات العاملة في المملكة العربية السعودية، وتختلف الشروط بحسب مقدم الخدمة التمويلية، سواء كان بنك أو شركة، علماً أن هذه الجهات التمويلية مرخصة ومعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي، فليس معنى أنك قد تقاعدت عن العمل لدى جهة عملك، أنه لن يكون لك أي أحلام تريد تحقيقها بعد التقاعد.

كثير من الجهات التمويلية تقوم بتقديم تمويل شخصي للمتقاعدين متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، سيارات بدون مقدم وبالتقسيط، حيث يمكن لك أن تبدأ حياتك العملية الجديدة بهذا المبلغ، أن يمكن الحصول على التمويل من أجل السفر لمكان ما على سبيل المثال، أو الحصول على سيارة أحلامك، كل هذا وأكثر، وذلك وفق بعض الشروط والمتطلبات التي تطلبها تلك الجهات.

مميزات الحصول على تمويل المتقاعدين

تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

مبلغ تمويل يبدأ من 50.000 حتى 1.500.000 ريال سعودي.

يمكن الحصول على إعادة التمويل بعد سداد نسبة 20% من التمويل الأساسي.

يمكن الحصول على تمويل إضافي بعد زيادة راتبك التقاعدي الشهري.

تمويل بدون كفيل .

. إعفاء المستفيد من السداد في حالة الوفاة أو العجز الكلي

الحصول على التمويل في نفس اليوم في حال إكمال طلبك.

المستندات والأوراق المطلوبة

صورة من الهوية الوطنية للمستفيد سارية المفعول.

كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، موضح به أخر ثلاثة رواتب، على أن يكون مختوم من البنك الآخر.

يشترط وجود خطاب إخلاء طرف من البنك الآخر ساري المفعول، علماً أنه يجب أن يكون تاريخ الخطاب خلال مدة سريان إخلاء الطرف.

تعبئة نموذج طلب الحصول على تمويل المتقاعدين .

. يشترط وجود خطاب تعريف بالراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للتقاعد، إن كنت قد عملت في القطاع الحكومي.

إن كنت قد عملت في القطاع الخاص، يشترط وجود خطاب تعريف بالراتب من المؤسسة العامة للتأمينات.

خطاب تحويل موجه للبنك السعودي للاستثمار يحتوي على رقم الحساب وتاريخ بداية التحويل.

شروط الحصول على تمويل المتقاعدين

أعلن البنك السعودي للاستثمار عن بعض الشروط الواجب توافرها في العميل حتى يتمكن من الحصول على تمويل المتقاعدين، أبرز هذه الشروط أن يكون العميل سعودي الجنسية، ويجب أن يكون العمر يبدأ من 38 عاماً، ولا يزيد عن 65 عاماً، وذلك عند انتهاء أخر قسط من التمويل.

خطوات الحصول على تمويل المتقاعدين

حدد البنك السعودي للاستثمار مجموعة من الخطوات حتى يتمكن العميل من الحصول على مبلغ التمويل الذي يناسبه، الطريقة الأولى تتمثل في تقديم طلب التمويل الإلكتروني من خلال رابط الحصول على تمويل المتقاعدين، والطريقة الثانية والتي يفضلها البعض هي الذهاب إلى أي من فروع البنك السعودي للاستثمار والتوجه إلى خدمة عملاء البنك ومعرفة كافة المتطلبات والشروط والأوراق المطلوبة، علماً أن البيانات المطلوبة هي الاسم، رقم الهاتف الجوال، البريد الإلكتروني، والعنوان.