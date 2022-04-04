أحصل على سيارة بتمويل شركان إمكان التأجيري بدون تحويل الراتب

أحصل على سيارة بتمويل شركة إمكان، تعد واحدة من شركات التمويل المشهورة في المملكة العربية السعودية وهي شركة يرجع ملكيتها إلى بنك الراجحي حيث تقدم مجموعة تمويلات منها تمويل شخصي والتمويل الإضافي كما تقدم تمويل مصغر وغيرها من الحلول التمويلية الميسرة وتتميز جميع المنتجات التمويلية للشركة أنها مجازة من الهيئة الشرعية حيث أن كل منتج منها متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتقدم الشركة أيضاً منتج التمويل التأجيري للحصول على سيارة للمواطنين السعوديين والمقيمين ومن خلال هذا المقال سنطلعكم على كل التفاصيل التي تساعدك في الحصول على سيارة بتمويل شركة إمكان.

أحصل على سيارة من خلال تمويل شركة إمكان مع الكثير من المزايا

تستطيع الحصول على سيارة بمميزات عديدة تقدمها شركة إمكان ومن أهم تلك المميزات التالي:

الحد الأقصى للتمويل يصل إلى مليون ريال سعودي.

لا يتطلب تحويل الراتب فمن حق العميل اختيار تحويله أو عدم تحويله.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

مقدم من الشركة للمواطنين والمقيمين.

مدة سداد أقساط التمويل تمتد إلى 60 شهر.

التمتع بتأمين شامل خلال فترة السداد.

الاستفادة بالكثير من الخدمات المقدمة من الشركة والتي تسمي خدمات بعد البيع الإلكترونية.

يمتاز بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالحصول على المنتج التأجيري.

الحد الأدنى للراتب 1900 ريال سعودي.

ما هي خدمات ما بعد البيع التي توفرها الشركة للحاصلين على التمويل التأجيري

هناك عدد كبير من الخدمات الإلكترونية التي تكون متاحة للعميل بعد حصوله على المنتج ومن أهم هذه الخدمات التالي:

التمكن من إصدار تفويض قيادة داخلي وخارجي. يمكنك تجديد رخصة القيادة. التمكن من إضافة سائق إلكترونياً وبأبسط الطرق. تستطيع عبر الخدمات المقدمة لما بعد البيع من تغيير شكل اللوحة أو استخراج بدل فاقد لها. إتاحة نقل ملكية السيارة إلى شخص آخر. إصدار وثيقة التأمين واستخراج بدل فاقد لها.

حاسبة التمويل التأجيري شركة إمكان

تقدم الشركة حاسبة التمويل التأجيري والتي من خلالها يتعرف كل عميل من معرفة قيمة الأقساط الشهرية المستحقة وفترة السداد وذلك بعد تحديد قيمة التمويل وفترة السداد والراتب ولكي يتم التقديم على التمويل يتم الدخول إلى موقع الشركة ومنها يختار التمويل التأجيري ويقوم بتعبئة نموذج الطلب وتسجيل جميع البيانات المطلوبة وإرساله أو من خلال الاتصال برقم 9200011038 ومن المستندات المطلوبة الهوية الوطنية للمواطن والإقامة للمقيمين وصورة رخصة القيادة وتقديم خطاب تعريف بالراتب وكشف حساب بنكي لآخر 3 شهور والعنوان الوطني وعرض سعر السيارة وبعد دراسة طلبك المقدم ستقوم الشركة بالتواصل وإطلاعك على جميع التفاصيل الخاصة بحالة طلبك المقدم.