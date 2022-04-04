نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد التقديم في الهيئة السعودية للمهندسين.. الشروط والتخصصات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشرت الهيئة السعودية للمهندسين على موقعها الرسمي وظائف من شأنها أن تساعد في تلبية احتياجات الحياة والقضاء على البطالة التي تلبي رغبات مواطنيها، حيث يمكن لحاملي شهادات الدبلوم والبكالوريوس التعود على الشروط قبل التقديم، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم كيفية التقديم والطرق الأسرع له، وكذلك كافة الشروط والتخصصات المطلوبة.

طريقة التقديم في الهيئة السعودية للمهندسين

أوضح المعهد العربي السعودي للتكنولوجيا أنه كمحلل نظام حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر، فإن الخريجين وحاملي درجة البكالوريوس لديهم فرص عمل، ولكن هناك بعض الشروط، والتي تتمثل فيما يلي:

يجب أن يكون لدى الشخص خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجالات مماثلة.

يحمل الأفراد شهادات مهنية في تحليل الأعمال مثل: CBPA.

أن يكون لديه الخبرة المناسبة في مجال تحليل الوثائق وكتابتها.

يجب أن يجيد الشخص اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

وظائف خالية مسؤول دعم فني دبلوم

حدد المجلس الفني السعودي أيضًا الوظائف التي تشمل متخصصي الكمبيوتر والدعم الفني للعمل، ولكن مع بعض الشروط:

يجب أن يجيد الشخص اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

كذلك يجب أن يكون لدى الشخص خبرة عملية لا تقل عن سنتين.

يتمتع الشخص بخبرة كاملة ومؤهلات مهنية مثل: CompTIA A +

مواعيد التقديم في وظائف الهيئة السعودية للمهندسين

حدد المعهد العربي السعودي للتكنولوجيا موعدًا لتقديم الطلبات لشغل المقاعد الشاغرة اعتبارًا من الخميس 28 أغسطس 1443، يتوافق هذا مع 31 مارس 2022، بشرط استمرار قبول طلبات التوظيف في المعهد السعودي للتكنولوجيا حتى يوم الخميس، أبريل. 7، 2022.

كيفية التقديم في الهيئة السعودية للمهندسين

يمكن للمهندسين التقديم على وظائف الهيئة السعودية للمهندسين من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة والتي تبدأ من تسجيل الدخول على الموقع الخاص بالتقديم على الوظائف على تلك الهيئة، ويمكنك الدخول على هذا الرابط من هنا.

بعدها سوف يطلب منك الموقع تسجيل مجموعة من البيانات الشخصية الخاصة بك يرجي ملئ كافة الخانات بحرص شديد وبعناية تامة.

بعد تسجيل كافة البيانات يجب أن تضغط على الأيقونة الخاصة بالموافقة على الشروط كل يكتمل التسجيل.

وبهذا نكون أوضحنا لكم كيفية التقديم والرابط الرسمي له والوظائف المطلوبة نرجو أن يكون المقال نال اعجابكم وفي انتظار تعليقاتكم ومشاركتكم للمقال.