نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء جوال بالتقسيط من الاتصالات الشروط وأهم العروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة شراء جوال بالتقسيط من الاتصالات هي واحدة من الخدمات الهامة التي تطرحها شركة الاتصالات السعودية لكافة الأفراد داخل المملكة، حيث تتيح الشركة إمكانية تقسيط جوالات stc ايفون 13 وكذلك تقسيط ايفون 12 stc هذا إلى جانب عدد كبير من الجوالات الأخرى التي توفرها الشركة ولذا يتساءل الأفراد كيف اعرف اني استحق جوال من stc برسالة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة شراء جوال بالتقسيط من الاتصالات.

شراء جوال بالتقسيط من الاتصالات

للتمتع بخدمة شراء جوال بالتقسيط من الاتصالات ينبغي على الأفراد المرور ببعض الخطوات التي حددتها الشركة والتي من خلالها يمكن تأهيل العميل للاستفادة من برنامج التقسيط، على أن يتوفر في العميل الشروط الأساسية التي تم وضعها مسبقًا، أما عن كيف اطلب جوال من stc فيتوجب عليك المرور بالآتي:

في البداية عليك الدخول إلى صفحة الاتصالات السعودية الرسمية.

التوجه إلى صفحة تسجيل الدخول وكتابة البيانات المطلوبة.

عليك بعد ذلك استعراض الجوالات المتاحة.

تقوم بتحديد نوع الجوال وكذلك كافة المواصفات التي ترغب بها.

يتم سؤالك عن كيفية السداد وينبغي عليك اختيار السداد عن طريق الدفعات الشهرية.

بعد ذلك يتم الانتظار لحين مراجعة طلبك والرد عليك، وفي حالة القبول يخبرك الموقع بمكان استلام الجهاز، أما في حالة الرفض يتم عرض أسباب الرفض.

شروط تقسيط الجوالات من stc

قامت شركة الاتصالات بوضع عدد من الشروط لحصول العملاء على أجهزة بنظام التقسيط وتتضمن تلك الشروط:

على العميل تسجيل جميع بياناته المطلوبة من قبل الشركة عن طريق أحد موظفي خدمة العملاء.

توفير العميل لما يفيد التزامه بسداد قيمة القسط في الميعاد المقرر له.

التزام العميل بجميع الشروط التي يتم تطبيقها عليه من خلال الشركة.

التعهد بتحمل كافة الأعباء التي يتم إضافتها على العميل في حالة رغبته في إلغاء نظام التقسيط.

عروض stc للأجهزة الذكية أقساط

سمحت الشركة للعملاء بتقسيط عدد كبير من الأجهزة الذكية ومن أهمها:

تقسيط الجوالات والأجهزة المختلفة المقدمة من شركة ابل ايفون والتي تشميل جهاز ايفون 13 برو ماكس والمتوفر بذاكرة داخلية كبيرة بقيمة 1TB وتختلف قيمة القسط باختلاف الباقة المشترك بها العميل وكذلك قيمة الجهاز.