قرض 100 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل راتب ميسر للغاية لجميع القطاعات

قرض 100 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل راتب، بهامش ربح تنافسي من الشركة السعودية للتمويل إحدى الشركات المعتمدة من البنك المركزي السعودي أي تتبع اللوائح والقوانين بالإضافة أنها تخضع لهيئة رقابية شرعية وجميع المنتجات التمويلية لديها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تعمل الشركة بتقديم كافة المعلومات للعملاء بكل شفافية ووضوح من حيث أسعار المنتجات ونسبة الفائدة والرسوم الإدارية، لكي يكون العميل على دراية كاملة بكل تفاصيل التمويل، ولذلك تعد من أفضل شركات التمويل في السعودية (مضمونة) في تعاملها، علاوة على ذلك تقدم تسهيلات كثيرة في السداد وإجراءات طلب القرض بدون ضامن حتى 100 ألف ريال فيما تتيح التمويل بدون تحويل راتب حتى نصف مليون ريال سعودي.

مميزات قرض 100 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل راتب ميسر

القرض إسلامي 100% مجاز من هيئة رقابية شرعية.

معدل الربح السنوي 20.1% لمبلغ مائة ألف ريال و21.9% لمبلغ نصف مليون ريال.

تمويل بدون كفيل ميسر السداد حتى 60 شهر.

نسبة الاستقطاع من الدخل الشهري تصل إلى 60%.

قرض بدون تحويل راتب يصل إلى 500 ألف ريال سعودي.

متاح التمويل للسعوديين والوافدين الموظفين في القطاعات الحكومية أو الخاصة.

إمكانية السداد المبكر في أي وقت.

هامش الربح (الفائدة) ثابت طوال فترة السداد.

شروط تمويل بدون كفيل أو تحويل راتب من الشركة السعودية للتمويل

على المتقدم/مة طالب التمويل بدون كفيل أو تحويل الراتب لا يقل عمره عن 21 سنة. أن يكون موظف على رأس عمل في إحدى القطاعات المعتمدة من الشركة. أن لا تقل فترة الخدمة في العمل عن ثلاثة أشهر للقطاع الحكومي و6 أشهر للقطاع المصرفي وسنة للقطاع الخاص والمقيمين.

كيفية تقديم طلب قرض بدون كفيل أو تحويل راتب من الشركة السعودية

أتاحت الشركة تقديم طلب القرض من خلال الموقع الإلكتروني عبر رابط الشركة السعودية للتمويل اختر من تمويل الأفراد تقديم طلب إلكتروني، عليك تعبئة البيانات والمعلومات الشخصية ورفع المستندات المطلوبة التي تشمل (بطاقة هوية وطنية أو الإقامة سارية المفعول – تعريف بالراتب يوضح الدخل الشهري والبدلات والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين – كشف حساب بنكي حديث لآخر ثلاثة أشهر) للاستفسار يرجى الاتصال عبر الرقم المجاني 8001240220.