شروط التقسيط من stc وكوارا للتمويل معايير الأهلية

شروط التقسيط من stc هي عبارة عن مجموعة من الأحكام التي قامت الشركة بالإعلان عنها بالتعاون مع شركة كوارا للتمويل، إذ أن جميع خدمات التقسيط تتم بالاشتراك بين الجهتين، وقد أكدت الشركة على أنها تسعى إلى التسهيل على العملاء كي يحصلون على تقسيط جوالات stc ايفون 13 أو أجهزة إلكترونية أخرى بسهولة وبدون إجراءات معقدة، فبعد تدشين عروض stc للاجهزة الذكية أقساط من خلال الإنترنت عن طريق الحسابات الرسمية للشركة يمكن التعرف أيضًا على كيفية تقسيط جوالات بدون فوائد 1443.

شروط التقسيط من stc

هناك العديد من المميزات التي يمكن الحصول عليها في حال توافرت بك شروط التقسيط من stc وحصلت فعليًا على واحد من الأجهزة الذكية بنظام التقسيط من خلال الشركة، وخصوصًا عند تقسيط جوال سامسونج الجديد ومن أبرز المميزات التي أطلقتها شركة الاتصالات السعودية وشركة كوارا للتمويل ما يلي:

الحصول على التقسيط بدون سداد الدفعة الأولى والحصول على الموافقة الفورية.

التقسيط حتى 36 شهر وبدون كفيل.

توافر جميع أنظمة التمويل مع الأحكام الإسلامية، والإعفاء من الرسوم الإدارية لعملاء الشركة فقط.

إمكانية الحصول على تمويل قُدرت قيمته بحوالي 30 ألف ريال سعودي.

معايير أهلية تقسيط stc للجوالات

أما عن الضوابط التي يمكن من خلالها التعرف على الأهلية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية لتقسيط الجوالات من اس تي سي فهو كما يلي:

الموظفين في القطاع الحكومي السن لا بد ألا يكون أقل من 21 إلى 24 سنة، وفترة الخدمة لدى الجهة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وعن إجمالي الرواتب فهو ينبغي ألا يقل عن ثمانية ألف ريال سعودي.

أما الموظفين الذين يحصلون على خمسة آلاف ريال سعودي، فالسن ينبغي ألا يكون أقل من خمسة وعشرين سنة ولا يزيد عن استين.

متوفر إمكانية التقسيط أيضًا للعاملين في القطاع الخاص، بشرط الحصول على راتب ثماني آلاف ريال سعودي وقضاء فترة خدمة لا تقل عن ستة أشهر.

الأوراق المطلوبة لتقسيط جوالات من الاتصالات

وهناك بعض الأوراق والمستندات التي ينبغي أن تكون جاهزة عند تقديم الطلب منها صورة بطاقة التحقق الشخصي من المقيم والمواطن وكشف الحساب البنكي، بالإضافة إلى بطاقة صادرة من جهة العمل بقيمة الراتب وتاريخ الوظيفة أيضا.