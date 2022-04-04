نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف الغي تصريح العمرة من توكلنا 2022 في المقال التالي
أتاح تطبيق توكلنا العديد من الخدمات والتي من ضمنها خدمة إلغاء تصريح العمرة وهذا لكي يعلم الكثيرون كيف الغي تصريح العمرة من توكلنا، وذلك بجانب خدمات أخرى جمة جميعها يصب في مصلحة المواطن والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث أن تطبيق توكلنا الإلكتروني قد تم طرحه خصيصًا لتسهيل قضاء كافة الخدمات بدون الحاجة لبذل الجهد وإضاعة الكثير من الوقت.
خطوات حجز عمرة من توكلنا
صرحت وزارة الحج والعمرة أنه تم توفير الكثير من الخدمات التي تسهل على المواطنين والمقيمين بالسعودية قضاء مصالحهم، حيث جاءت من ضمن تلك الخدمات إمكانية حجز العمرة عبر تطبيق توكلنا الإلكتروني وأيضًا خدمة إلغاء تصريح العمرة، لكي تتمكن من حجز العمرة عبر توكلنا فقط اتبع الخطوات التالية:
- قم بتحميل برنامج توكلنا على هاتفك المحمول.
- قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق.
- اضغط على الخدمات المطروحة في الشريط السفلي.
- أذهب نحو أيقونة “خدمات الحج والعمرة”.
- انقر فوق أيقونة “إصدار تصريح”.
- حدد خيار أداء العمرة.
- انقر فوق خيار استمرار.
- ادخل الأفراد الذي ترغب في إضافتها لتصريح العمرة.
- اضغط فوق رمز استمرار.
- حدد الوقت والتاريخ المناسب ىك لأداء العمرة.
- انقر فوق استمرار ثم حدد نقطة الدخول.
- سجل مكان إقامتك.
- اضغط موافق على التعهد.
- انقر فوق خيار “إصدار التصريح عند الانتهاء”.
كيف الغي تصريح العمرة من توكلنا
كما أتاحت وزارة الحج والعمرة إمكانية إلغاء تصريح العمرة عبر تطبيق توكلنا من خلال خطوات بسيطة، وهي تُعد من إحدى أهم الخدمات المقدمة عبر التطبيق والتي تسهل على العملاء إنجاز مهامهم، ولمعرفة كيف الغي تصريح العمرة من توكلنا يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- قم بتنزيل تطبيق توكلنا على جوالك.
- ثم قم بتفعيل التطبيق من هاتفك وانقر موافق على كافة الاذونات.
- سجل الدخول في حال كنت تمتلك حساب بالفعل على تطبيق توكلنا.
- أما إن لم يكن لديك حساب قم بإنشاء حساب جديد.
- اضغط فوق الخدمات المعروضة في الشريط الموجود أسفل الصفحة.
- حدد خيار التصاريح عبر خدمات الحج والعمرة.
- قم بطرح تصريح العمرة الذي ترغب في إلغائها.
- انقر فوق أيقونة “إلغاء التصريح “، ثم اضغط تأكيد الإلغاء.
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