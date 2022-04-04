نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بنك الرياض للسيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وبموافقة سريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بنك الرياض للسيارات ، يقدم بنك الرياض السعودية فرصة الحصول على سيارة مع وجود مميزات كثيرة تجعله أحد أفضل الخيارات لتملك مركبة من خلال دفع أقساط شهرية لبنك الرياض وتكون المنتجات المقدمة من البنك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفي هذا المقال سنقدم لكم مميزات تمويل بنك الرياض للسيارات وما هي خطوات طلب الحصول على المنتج عبر موقع البنك.

مميزات تمويل بنك الرياض للسيارات لامتلاك سيارة الأحلام

يقدم بنك الرياض الكثير من التمويلات المختلفة ومنها تمويل السيارات مع عدد من المميزات جاءت كما يلي:

المنتج مقدم للمواطنين والمقيمين. التمتع بتأمين شامل خلال فترة التمويل. قيمة التمويل تصل إلى نصف مليون ريال سعودي. السماح بالحصول على تمويل حتي ثلاث مركبات. بدون كفيل. بدون تحويل الراتب. فترة سداد ممتدة حتي 5 سنوات. موافقة سريعة بالحصول على المنتج. يسمح لك البنك خلال فترة السداد من نقل ملكية السيارة. متوفر مستشار البيع في جميع المعارض المعتمدة من البنك.

حاسبة تمويلات بنك الرياض

يوفر البنك لعملائه خدمة معرفة وقيمة المقدار المالي الذي يحتاج إليه وقيمة القسط الشهري تبعاً لقيمة التمويل حيث يوفر حاسبة متطورة للتمويل الشخصي ولمنتج تمويل السيارات ولمنتج التمويل العقاري ويتم استخدامها كالآتي:

الدخول إلى حاسبة تمويل بنك الرياض.

تحديد نوع التمويل ( سيارة).

ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة ومنها بيانات شخصية وبيانات العمل وتحديد قيمة الدفعة الأولية وقيمة المركبة وفترة السداد.

الضغط على زر احسب.

خطوات تقديم طلب الحصول على المنتج التأجيري لبنك الرياض

بعد التعرف على مميزات التمويل التي تتمتع بها عند الحصول عليه واستخدام الحاسبة لمعرفة النسبة الأقرب إليك في سداد الأقساط كما يضع البنك شروط للحصول على المنتج وستتعرف على البيانات المطلوبة من خلال رابط التقديم والذي جاءت خطواته كالتالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبنك.

كتابة رقم الهوية أو الإقامة والاسم والجنسية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال والبريد الإلكتروني وتحديد سعر المركبة والمدينة وتسجيل باقي البيانات المطلوبة.

إدخال رمز التأكيد.

إرسال الطلب.

وإذا كان رغبة العميل بتحويل راتبهم إلى البنك يتوجب عليهم تقديم شهادة تفيد بتحويل الراتب وللمزيد من التفاصيل يتم الاتصال برقم 8001242020 الخاص بالبنك.