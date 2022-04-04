نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اقامة معرض اكسبو 2030 ومكان اقامته في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم الكثير من الناس بمواعيد ومواقع إكسبو، حيث أن إكسبو يعد من أهم وأشهر المعارض في العالم في الوقت الحالي حيث يقوم بمهام مختلفة لخدمة العالم بأسره في جميع النواحي والمجالات، ويشارك في المعرض عدد كبير من الأشخاص، من بينهم مجموعات من أبرز الشخصيات في العالم في مختلف التخصصات والبلدان، أفضل مثال على إكسبو كان نسخة إكسبو التي أقيمت في دبي 2020 والتي حققت نجاحاً باهراً، وتبرز هذه السطور موعد إكسبو 2030 وعرض محل إقامته.

موعد إقامة معرض إكسبو 2030

واستناداً إلى الإعلان المكثف عن إطلاق النسخة الجديدة من إكسبو 2030، اتضح أن المعرض مجدول في الموعد الرسمي الذي سيقام في الفترة من أكتوبر 2030 إلى أوائل أبريل 2030، للحصول على حق استضافة إكسبو 2030 حول العالم بعد النجاح الكبير للمعرض في نسخته التي أقيمت في دبي.

وللحصول على حق استضافة المعرض من قبل العديد من الدول بناءً على المؤتمرات الرسمية، يمكنك أن ترى أنهم تنافسوا مع كل آخر، أهمها:

المملكة العربية السعودية – الرياض.

أوكرانيا، أوديسا.

روما، إيطاليا.

كوريا الجنوبية – بوسان.

موسكو، روسيا.

مكان استضافة معرض إكسبو 2030

واستناداً إلى البيانات والتقارير التي تم الإدلاء بها في المؤتمر السابق لتحديد مكان إقامة إكسبو 2030، ستستضيف المملكة العربية السعودية معرضاً يجعل العديد من المشاريع المهمة، ضمن هذا المعرض فريدة من نوعها، أقيم في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

عدد الدول المشاركة في معرض اكسبو 2030

وفقًا للمعلومات المقدمة بخصوص المؤتمرات التي عقدت في إطار معرض إكسبو 2030، فإن عدد الدول التي شاركت في المسابقة لاستضافة إكسبو 2030 هو أن هذه الدول ستبذل قصارى جهدها لاستضافة هذا المعرض.

5حيث أن دول حاولوا تقديم العديد من المشاريع في الإقليم ومختلف المناطق، وبحسب ما تم الإعلان عنه في المؤتمر الرسمي فإن هؤلاء المتنافسين هم:

المملكة العربية السعودية – الرياض.

أوكرانيا، أوديسا.

روما، إيطاليا.

كوريا الجنوبية – بوسان.

موسكو، روسيا.

حقيقة تقديم السعودية ملف استضافة معرض إكسبو 2030

سعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى الارتقاء باسم المملكة العربية السعودية إلى الصدارة من جميع الجوانب والتخصصات، بما في ذلك المعرض الدولي 2020 دبي.

كما أرسلنا رسالة رسمية إلى المدير العام للمكتب الدولي، وأبدت المملكة العربية السعودية رغبتها في استضافة مدينة الرياض لمعرض إكسبو 2030، وصرح ولي العهد بأن هذا الحدث يعد حدثًا تاريخيًا للمملكة ويلعب دورًا مهمًا في تطويره والترويج له.

وقال إن هذه التجربة ستكون تجربة عالمية بعد عدة أحداث شهدتها المملكة العربية السعودية، وفي مجالات مختلفة، قال أيضًا إن إكسبو 2030 سيكون نسخة أخرى فريدة ومبتكرة.