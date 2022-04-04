وقت انتهاء صلاة التراويح في الرياض ٢٠٢٢ …كم ركعه كان يصلي النبي

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عمر شويل - جدة تُعتبر صلاة التراويح من أهم الشعائر في شهر رمضان الكريم، حيث يحرص الجميع من المُسلمين على تأديتها كل يوم في الميعاد المحدد، لهذا يود المُصليين معرفة وقت انتهاء صلاة التراويح في الرياض ٢٠٢٢ بالإضافة إلى التحري عن عدد ركعاتها، ومن المعروف أن صلاة التراويح هي صلاة مُروحة عن النفس، تُزيل الكثير من الهموم أو المتاعب، فهي صلاة مُريحة حقًا للقلب، هذا وقد تُصلىَ صلاة التراويح مثنى مثنى وبعد كُل أربع ركعات يأخذ المُسلمين راحة حتى انتهاء موعد الصلاة.

ما هو وقت انتهاء صلاة التراويح في الرياض ٢٠٢٢؟

في هذه الفقرة سوف نوضح لكم متى وقت انتهاء صلاة التراويح في الرياض ٢٠٢٢ وذلك حسب أراء الكثير من الفُقهاء، وكذلك المذاهب الأربعة، وذلك يكون كالآتي:

حيث يرى الأئمة الأربعة وهم؛ الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، أن صلاة التراويح تبدأ فورًا عقب انتهاء صلاة العشاء بالتحديد بعد سُنتها في كل يوم في شهر رمضان الكريم، ولا يُمكن تأديتها نهائيًا قبل العِشاء، حيث أنها تُؤدى بعد الانتهاء من سُنة العِشاء حتى طلوع الفجر الجديد، وبهذا يكون انتهى وقت صلاة التراويح بمُجرد دخول فجر يوم جديد.

كم ركعه كان يصلي النبي في صلاة التراويح

في تلك الفقرة سوف نتعرف سويًا على عدد ركعات صلاة التراويح كما جاء في سُنة الحبيب المصطفى صلّ الله عليه وسلم، كالآتي:

حيث كان يُصلي سيدنا محمد صلّ الله عليه وسلم صلاة التراويح بإحدى عشر ركعة، وكان لا يُصلي بعدد ركعات زيادة سواء في رمضان أو في غير رمضان، حيث تحدثت السيدة عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي الكريم في رمضان قائلة: ما كان رسول الله صلّ الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، مع العلم جواز الزيادة وفق إجماع الكثير من عُلماء الدين بأن صلاة التراويح لا يُمكن حصر عدد ركعاتها بشكل مُحدد، لكنهم اختلفوا في الزيادة، حيث رأى منهم إيجاز صلاة التراويح بعشرون ركعة كما فعل سيدنا عُمر وعلي رضي الله عنهما، ويجوز أيضًا صلاتها بستة وثلاثين ركعة، والله أعلى وأعلم.