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عمر شويل - جدة حدد مؤتمر الرياض الصحي الأول في المملكة العربية السعودية سلسلة من الوظائف الشاغرة التي ساعدت في تلبية الاحتياجات المعيشية والقضاء على البطالة وتلبية رغبات المواطنين، وفي هذا المقال سوف نوضح معكم بالتفصيل طريقة التقديم في وظائف تجمع الرياض الصحي الأول.. التخصصات المطلوبة ورابط التسجيل، فتابعونا للتعرف عليها.

وظائف خالية تجمع الرياض الصحي الأول

حددت المجموعة الصحية الأولى في الرياض مجموعات من التخصصات الإدارية والفنية والمالية، بما في ذلك:

هناك توظيف مديري التخطيط والمخزون.

من الممكن العمل كمدير قسم تدريب مدفوع الأجر.

نحن نبحث عن مدير محاسبة.

المنصب: مدير عام إدارة التقارير المالية.

شاغر مهندس معماري أول لهندسة المشاريع.

وظيفة متخصص مالي.

شاغر للتواصل مع العمل.

الموقف المحاسبي.

التخصصات المطلوبة في تجمع الرياض الصحي الأول

حددت مجموعة الرياض الصحية الأولى مجموعة من التخصصات المطلوبة للتقدم للوظائف الشاغرة، وهذا موضح أدناه:

أخصائي العلاقات العامة وإدارة الأعمال.

تخصص في المعلوماتية وتخصص في تكنولوجيا المعلومات.

وظائف محاسبية ومالية.

تخصص في الإحصاء والاقتصاد.

مواعيد التقديم في تجمع الرياض الصحي الأول

كشف أول لقاء صحي في الرياض عن الموعد المقبل للتقدم لوظيفة.

سيبدأ التقديم يوم الأربعاء الموافق ٢٧ أغسطس ١٤٤٣ م، يتوافق هذا مع 30 مارس 2022، مما يسمح للمواطنين بالتسجيل بسهولة ويسر إلكترونيًا في مجمع الرياض الطبي.

عن التجمع الصحي

تهدف المجموعة الصحية الأولى في الرياض إلى بناء شبكة متكاملة ومترابطة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية للمستفيدين. خطة الكتلة ليست علاج المواطنين، ولكن للحفاظ على صحة المواطنين. أهمية تطوير مركز رعاية صحية أولية هي المجموعة الأولى للرعاية الصحية التي تتكون من العديد من المستشفيات. وهي مدينة الملك سعود الطبية – مستشفى الملك سلمان – مستشفى الأيمان – مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل – مستشفى النقاهة.

طريقة التقديم:

لعرض الأوصاف الوظيفية والشروط الأخرى والتقديم من بوابة التوظيف الرسمية: (اضغط هنا).

وبهذا تكون تعرفت على كل ما يخص طريقة التقديم في وظائف تجمع الرياض الصحي الأول من حيث التخصصات المطلوبة ورابط التسجيل، نرجو أن يكون المقال حاز على اعجابكم.