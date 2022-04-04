“بالرقم المدني” الاستعلام عن المقطوعة السعودية sso.hrsd.gov.sa تحديث وهل تنزل في رمضان

الاستعلام عن المقطوعة السعودية sso.hrsd.gov.sa التي ينتظرها ملايين المواطنين من مستفيدي وزارة التنمية الاجتماعية وخاصة في شهر رمضان 1443، وقد استمرت تصرف مرة ومرتين في العام في السنوات الماضية ولم يعلن لها عن مواعيد إيداع جديدة لأربعة سنوات ويترقب المواطنين عودتها من جديد بعدما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق منصة الدعم والحماية وضرورة تحديث مستفيدي الوزارة لبياناتهم.

“بالرقم المدني” الاستعلام عن المقطوعة السعودية sso.hrsd.gov.sa وهل تنزل في رمضان

تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالاتفاق مع الجهات العليا بالمملكة بالاتفاق على صرف المعونات النقدية لفئات محددة من مواطني الشعب، حيث يستفيد من صرف الإعانات المالية، الشهرية أو السنوية أو التي تصرف لمرة واحدة، لأصحاب الدخل المنخفض والمعاشات ومستفيدي الضمان الاجتماعي، وخاصة في ظل ظروف خاصة يتم تحديدها مسبقا والموافقة على صرف المبالغ لهم فيما بعد.

الفئات المشمولة بالمساعدات المقطوعة

محدودي الدخل من الفقراء والموظفين أصحاب الدخل المنخفض والذي لا يكفي العيش بكرامة تحت ظل مؤسسات المملكة.

المحتاجين من المطلقات والأرامل والمهجورات اللاتي لا يعلهن أحد وخاصة اللاتي لهن أطفال.

المديونين والغير قادرين على سداد هذا الدين ويقوموا بتقديم طلبات سداد الدين إلى عدد من المؤسسات السعودية ومنها وزارة التنمية الاجتماعية.

الراغبين في الحصول على خدمات علاجية خاصة ولا يمكنهم الحصول عليها من المؤسسة الصحية.

الذين لديهم منح دراسية خرج البلاد ويرغبوا في الحصول على ما يعينهم عليها.

تحديث المساعدات المقطوعة 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ضرورة أن يقوم مستفيدي الوزارة في السنوات الماضية والمسجلين في الوزارة، من مستفيدي الضمان والمساعدات المقطوعة، من تحديث بياناتهم للانتقال من رابط التسجيل القديم إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة، ويشمل التحديث مستفيدي مقطوعة الضمان.

الاستعلام عن إيداع المساعدة المقطوعة في رمضان

يبدأ تحديث بيانات مستفيدي الضمان والمقطوعة من نوفمبر 2021 وحتى شهر مايو 2022، ويقوم المقبولين في أهلية الضمان بالاستعلام عن نزول الرواتب في حساباتهم المصرفية برقم الهوية بالدخول على منصة الدعم والحماية ويكون ن حق مستفيدي المقطوعة الاستعلام عن نزولها أيضا بالخطوات التالية: