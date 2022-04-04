دوام ويسترن يونيون في رمضان في السعودية 2022 ، يبحث الكثير من المواطنين المقيمين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أجانب في السعودية عن المواعيد المعتمدة لعمل فروع بنك ويسترن يونيون المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية في شهر رمضان الكريم ، حيث من المعروف أن جميع ساعات العمل تختلف خلال شهر رمضان المبارك ، وإليكم جميع المعلومات المتعلقة بالمواعيد من خلال هذ المقال من خلال موقع ثقفني .

ويسترن يونيون



ويسترن يونيون هي شركة متخصصة في تحويل الأموال حول العالم بشكل منتظم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مما يسهل عليك المعاملات المالية حيث أن التحويل لا يتطلب امتلاك حساب بنكي كما يمكنك التحويل عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى البنك ، ولكن هنا يجب أن يكون لديك حساب مصرفي أو فيزا.

تتميز المعاملات في الغرب بما يلي:

يستغرق تحويل الأموال بضع دقائق فقط.

يمكنك إرسال الأموال إلى أكثر من مائتي دولة من خلال آلاف مواقع فروع ويسترن يونيون.

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إنه بنك مجاني تمامًا ولا تحتاج إلى دفع أي رسوم من أجل الحصول على الأموال.

دوام ويسترن يونيون في رمضان

تعمل خلال شهر رمضان فروع ويسترن يونيون في المملكة العربية السعودية طوال أيام الأسبوع ، دون إجازات ، من العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا. وحددت ساعات العمل بقرار من البنك المركزي السعودي ، ومن المقرر أن يستمر العمل حتى التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك. أما موعد إجازة عيد الفطر في ويسترن يونيون ، فمن المقرر أن يبدأ من أول شهر شوال حتى نهاية عيد الفطر المبارك.

طريقة معرفة اقرب فرع ويسترن يونيون

يمكن لجميع العملاء التعرف على أقرب فرع Western Union باتباع الخطوات التالية: