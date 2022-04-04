نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول علي تأشيرة العمرة الالكترونية للأفراد من خارج السعودية بدون شركات السياحة في المقال التالي

طريقة الحصول علي تأشيرة العمرة الالكترونية للأفراد من خارج السعودية بدون شركات السياحة بعد قرار وزارة الحج السعودية بإتاحة حجز تأشيرة العمرة للأفراد من خارج السعودية دون الحاجة لشركات السياحة وفق شروط وخطوات يجب استيفائها لضما نجاح خطوات الحصول على تأشيرة العمرة الكترونيا من خارج السعودية للأفراد عن طريق المؤسسات الالكترونية المعتمدة لخدمات العمرة ويهتم الكثير من الراغبين فى أداء مناسك العمرة وحجز تأشيرة العمرة بدون شركات السياحة التي أصبحت تبالغ فى أسعار رحلات العمرة ومن المتوقع عزوف الكثيرين عن الحجز عن طريق الشركات والبدء فى خطوات حجز العمرة الكترونيا للأفراد من خارج المملكة. كيفية الحصول على تأشيرة العمرة الالكترونية للأفراد من خارج السعودية أولا يجب تسجيل الدخول علي احد المنصات المعتمدة.

كذلك تحديد احد شركات خدمات السفر المعتمدة من رابط المؤسسات الالكترونية المعتمدة .

والضغط علي الشركة المراد الحجز معها.

ثم بدء تصميم برنامج العمرة.

ثم البدء فى تحديد حزمة العمرة مثل: تحديد المطار ومكان الإقامة. وبعد ذلك كتابة تاريخ الدخول وتاريخ الخروج. وأيضا يجب اختيار عدد الغرف. ويطلب منك تحديد الجنسية.

واستكمال الخطوات التالية” تحديد الفندق – ثم النقل – وكذلك الخدمات الأرضية – وبعد ذلك طريقة الدفع – وأخيرا تأشيرة العمرة”. خطوات حجز قدوم المعتمرين الافراد عبر المنصات الالكترونية المعتمدة بعد اختيار المنصة الالكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد.

ثم الانتهاء من تصميم برنامج العمرة من خدمات السكن والنقل والخدمات المدنية للشركات وكذلك الخدمات الإضافية وتكون اختيارية.

وبعد ذلك استكمال متطلبات تأشيرة عمرة الافراد من ادخال بيانات المعتمر.

ثم الحصول على الرقم المرجعي لطلب التأشيرة على البريد الالكتروني للمعتمر.

وأيضا الشروع فى تعبئة النموذج الخاص بطلب التأشيرة من خلال موقع الخارجية السعودية.

سيتم اصدار التأشيرة الالكترونية ويجب طباعتها مباشرة من قبل المعتمر.

وبعد ذلك تقوم بحجز الطيران واستخراج تصريح العمرة من توكلنا. طريقة طباعة تأشيرة قدوم المعتمرين الافراد الدخول الى موقع وزارة الخارجية السعودية الرسمي.

ثم اختيار خدمات التأشيرات الالكترونية اسفل الصفحة.

وبعد ذلك الدخول الى طباعة تأشيرة.

وأيضا يجب تحديد الجهاز المستخدم سواء باركود او قارئ جوازات.

ثم ادخال رقم التأشيرة.

وكذلك رقم الطلب وتحديد الجنسية.

ويجب كتابة رمز التحقق المرئي المكون من ارقام.

قم الضغط على استعلام لعرض بيانات التأشيرة ثم القيام بطباعة تأشيرة قدوم المعتمرين الافراد. عمر شويل - جدة طريقة الحصول علي تأشيرة العمرة الالكترونية للأفراد من خارج السعودية بدون شركات السياحة - ثقفني

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