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عمر شويل - جدة يرغب الكثيرون في معرفة أوقات عمل ارامكس في شهر رمضان 2022، حيث أن العديد من الشركات المتاحة بالمملكة العربية السعودية يتم تغيير موعد العمل بها في شهر رمضان، وعلى رأسها شركة ارامكس التي تُعد واحدة من أكبر الشركات بالسعودية لتقديم خدمات متنوعة ومفيدة لكافة المواطنين والمقيمين بالسعودية، لهذا يتساءلون الكثيرون عن موعد بدء وانتهاء العمل بها.

خدمات شركة ارامكس السعودية

جدير بالذكر أن شركة ارامكس تعتبر أكبر شركات المملكة العربية السعودية التي تم من خلالها تقديم العديد من الخدمات التي تفيد العملاء بشكل كبير والتي تتمثل في خدمات لوجستية وتجارة إلكترونية علاوة على طرح الكثير من الخدمات الأخرى، والتي يمكن حصر تلك الخدمات فيما يلي:

تقدم شركة ارامكس خدمة عرض أسعار تتنافس مع باقي الشركات الأخرى بالسعودية للنقل.

بجانب طرح خدمة إمكانية التواصل مع ممثلي خدمة العملاء، حيث تم توفير الكثير من طرق التواصل المتنوعة.

وأيضًا خدمة شحن البضائع خلال فترة زمنية قصيرة.

علاوة على إتاحة خدمة شحن البضائع البحرية والجوية والبرية داخل مدن المملكة أو خارجها.

كما أنها تتيح للعملاء إمكانية متابعة الشحنات عبر تطبيق الشركة المطروح.

بالإضافة إلى تقديم خدمة دعم تخليص الخدمات الجمركية ببساطة ويسر.

أوقات عمل ارامكس في شهر رمضان 2022

صرحت شركة ارامكس السعودية في بيان خاص بها أنه قد تم تغيير أوقات عمل ارامكس في شهر رمضان 2022، حيث أصبح العمل بالشركة طوال أيام الأسبوع يبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا ويطول إلى الساعة الرابعة ونصف عصرًا، عدا يوم الجمعة الذي يبدأ فيه العمل بالشركة من الساعة التاسعة والنصف صباحًا ويطول حتى نهاية اليوم في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل.

كما أن الشركة قد طرحت كافة المعلومات الخاصة بمواعيد بداية العمل وإنهائه خلال شهر رمضان عبر الصفحة الرسمية، وذلك للتسهيل على العملاء الإطلاع عليها في أي وقت هذا غير المعلومات الأخرى التي تخص الشركة بكافة جوانبها والتي تم طرحها عبر الصفحة الخاصة بالشركة عبر منصة تويتر وغيرها من الصفحات الأخري التابعة للشركة.