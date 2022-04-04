نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصدر الجوازات في المملكةالعربية السعودية خدمة جديدة تهم العديد من المواطنين والمقيمين بها وكيفية تفعيلها الكتروني ١٤٤٣ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المديرية العامة للجوازات تفعيل خدمة١٦خدمة إلكترونية ،ولقد تم الاعلان عنها خلال الفترة الأخيرة في نفس الوقت الذي تم الكشف فيه عن توفير خدمة جديدة أخرى ولأول مرة يمكن أن نحصل عليها من خلال الهاتف المحمول.

١٦ خدمة إلكترونية جديدة تم الإعلان عنها من قبل إدارة الجوازات في المملكة العربية السعودية

سوف ننشر في البداية اسماء الخدمات الإلكترونية التي تم تفعيلها حاليا من خلال الجوازات للحصول عليها الكتروني للمساهمة في قضاء جميع الخدمات ،وذلك لتسهيل العملية على المستفيدين ،و لكي يوفر الوقت ،والمجهود ومن الخدمات المتاحه الان.

الاستفسار عن وصول الزائرين والعمالة الجديدة.

الأستعلام العام عن البصمة.

الأستفسار عن رصيد مدفوعات الخدمات.

الأستعلام عن تصاريح السفر للعسكريين.

الأستفسار عن تقرير مقيم.

الأستفسار عن صلاحية الاقامة.

توضيح، وعرض معلومات عن أفراد الأسرة.

الأستفسار عن عرض المقفولين

الأستفسار عن العودة عن عودة العمالة من الخارج.

الأستفسار عن أحقية الحج.

الأستفسار عن تأشيرة الخروج والعودة.

الأستعلام عن رقم الحدود.

الاستفسار عن تصريح السفر للمدنيين.

التأكد من تفويض مراجعة قطاع.

الأستعلام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين.

الأستفسار عن معلومات جواز السفر ،وسجل السفر.

خدمة جديدة تقدمها إدارة الجوازات السعودية

تم الإعلان عن خدمة جديدة ،وهي إصدار تصاريح السفر الى دولة العراق، وهي خدمه جدا رائعه ،و كثير من المواطنين الراغبين في السفر إلى العراق ،والمقيمين بالدولة يهمهم هذا الأمر ويتم الحصول على تلك الخدمة عبر التواصل على منصة ابشر ،ولا تحتاج لزيارة الفروع ،والمقررات ،ولا حتى التقيد بأي شرط من الشروط الموضحه.

كيفية تفعيل الخدمة

أولا يتم التسجيل من خلال الدخول على منصة أبشر على حساب المستفيد. ثم الذهاب لقائمة خدماتي ، والضغط على خدمات. يتم تحديد قطاع الجوازات. أختيار خدمة تواصل. ثم الضغط على تقديم طلب جديد. حدد نوع طلبك ،وهو خدمة تصاريح السفر الى الدول المستثناة. وأخيرا:يتم اختيار الخدمة الفرعية ،وهي تصريح سفر لجمهورية العراق.

وبعد إنتهاء هذه الخطوات يجب على المستفيد من هذه الخدمه اختيار موقع اللجنة الأقرب لطالب التصريح ،كتابة وصف مختصر للطالب ،ولابد أن ترفق هذه المستندات.