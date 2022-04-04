نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن تسجيل برقم الهوية عبر دخول البوابة الإلكترونية وتحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل حساب المواطن من أكثر الموضوعات التي يدور حولها البحث؛ وذلك لرغبة الكثير في التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية، ذلك البرنامج الذي يقدم الدعم المادي لبعض فئات المجتمع التي ينطبق عليها شروط حساب المواطن، وهي شروط الأهلية والاستحقاق، وذلك لأنه فقد أطلق لمساعدة الفئات التي تضررت من الإصلاحات والتحسينات، وتسببت في وجود أعباء إضافية على تلك الفئات، كما خصص البوابة الإلكترونية التي تعد بمثابة دليل إرشادي يوفر كافة البيانات التي يستخدمها المستفيد، ويستخدمه في تسجيل دخول حساب المواطن، والاستعلام عن حالة الأهلية، وتحديث البيانات وغيرها.

تسجيل حساب المواطن برقم الهوية

لكي يتمكن المستخدم من صرف الدعم الشهري، كان لزاماً عليه تسجيل حساب المواطن برقم الهوية، وتسهيلًا على المواطنين أطلق البرنامج البوابة الإلكترونية لكي يستخدمها المستفيد في التسجيل في حساب المواطن، وتقديم طلب الحصول على الدعم وذلك منذ 2017، ولكن في مارس 2020 تم تعليق تسجيل جديد حساب المواطن، وأصبح الدعم مقتصر على الفئات المستحقة المستفيدة فقط، ولا يوجد إضافة جديدة في البرنامج إلا التابعين للمستفيدين الأصليين فقط.

تسجيل جديد حساب المواطن

حدد برنامج حساب المواطن طريقة تسجيل جديد منذ إطلاق البرنامج، وكانت بالخطوات التالية، ولكن ينبغي العلم أن تسجيل حساب المواطن برقم الهوية معلق في الفترة الحالية:

ابحث عن بوابة حساب المواطن في محرك البحث جوجل ثم اضغط عليه. اختر تسجيل جديد حساب المواطن. ابدأ في تسجيل البيانات المطلوبة، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال. ادخل رمز التحقق المتواجد في الصورة، ثم وافق على التعهد. اضغط على تسجيل، ثم ابدأ في كتابة البيانات المطلوبة منك، ثم اضغط على دخول. انتقل إلى صفحة تعيين كلمة المرور، ثم اختر تعبئة أو استكمال الطلب. هنا تنتقل إلى صفحة البيانات العامة والسكن والعنوان والتابعين والحساب البنكي. اكتب الدخل الشهري ثم تأكد من صحة البيانات التي تم تسجيلها، ثم ارفق الملفات المطلوبة.

تسجيل دخول حساب المواطن

يستطيع المستفيدين من دعم حساب المواطن تسجيل دخول من خلال بعض الخطوات البسيطة، كالتالي:

في البداية يفتح المستخدم رابط بوابة حساب المواطن. يتخير دخول حساب المواطن من الصفحة الرئيسية. يقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم يكتب نفس الأرقام في الصورة المتاحة أمامه. أخيرًَا يضغط على أيقونة تسجيل دخول.

متى يفتح تسجيل حساب المواطن

حتى الآن لم يتم الإفصاح عن موعد فتح تسجيل حساب المواطن برقم الهوية، والسماح للمواطنين تسجيل جديد، حيث لا تزال تؤكد خدمة المستفيدين أن التسجيل في حساب المواطن معلق في الفترة الحالية، وذلك منذ نهاية الدور 28 في مارس 2020 الماضي، وذلك نتيجة الضوابط المقررة على الدعم، وأنه سيتم الإعلان بشكل رسمي في حالة استقبال طلبات جديدة للتسجيل.

تحديث حساب المواطن برقم الهوية

لا تقتصر خدمات البوابة الإلكترونية على تسجيل حساب المواطن فقط، بل إنها تضم خدمة تحديث بيانات المستفيدين، كما هو في الخطوات التالية:

تسجيل دخول حساب المواطن. اختيار استكمال الطلب. تحديث البيانات التي طرأ عليها التغيير فقط، و الإفصاح عن الدخل. إرفاق المستندات التي تثبت صحة البيانات الجديدة، في حالة طلب البرنامج ذلك. حفظ التغييرات.

في النهاية نكون قدمنا لكم طريقة تسجيل حساب المواطن برقم الهوية كما وضحها البرنامج، مع العلم أن البرنامج لا يستقبل طلبات جديدة للتسجيل في الفترة الحالية.