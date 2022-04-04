نستعرض أفضل عروض السيارات بالسعودية في رمضان 1443 هـ / 2022 م، حيث تحرص جميع معارض وتوكيلات السيارات في المملكة العربية السعودية على تقديم عروض وخصومات هائلة بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، إلى جانب إتاحة أنظمة الدفع بالتقسيط.

عروض السيارات بالسعودية في رمضان

تقدم مجموعة من توكيلات وشركات بيع السيارات عروض على معظم العلامات التجارية، ومن أبرز الشركات التي تقدم عروض ما يلي:-

عروض شركة عبداللطيف جميل

تنتهي عروض الشركة على سيارات تويوتا يوم الخميس المقبل الموافق 31 مارس 2022، والتي تتمثل في الآتي:-

تويوتا هايلكس 2022 جي ال اكس ليمتد:- يقوم العميل بالتقسيط على مدار 60 شهر على أن تكون قيمة القسط 1429 ريال سعودي.

يقوم العميل بالتقسيط على مدار 60 شهر على أن تكون قيمة القسط 1429 ريال سعودي. تويوتا هايلكس 2022 جي ال اكس ليمتد دفع رباعي:- يتمثل العرض في تقسيط قيمة السيارة على مدار خمس سنوات، على أن تكون قيمة القسط 1594 ريال شهريًا.

يتمثل العرض في تقسيط قيمة السيارة على مدار خمس سنوات، على أن تكون قيمة القسط 1594 ريال شهريًا. سيارة تويوتا هايلكس جي ال اكس يدوي 2022:- قيمة القسط 1432 ريال شهريًا لمدة خمس أعوام.

قيمة القسط 1432 ريال شهريًا لمدة خمس أعوام. سيارة تويوتا هايلكس جي ال اكس دفع رباعي يدوي 2022:- يتم السداد بالتقسيط على مدار 60 شهر بقيمة 1598 ريال شهريًا.

يتم السداد بالتقسيط على مدار 60 شهر بقيمة 1598 ريال شهريًا. تويوتا هايلكس جي ال اكس دفع ثنائي يدوي 2022:- يقوم العميل بدفع قسط شهري قيمته 1740 ريال على مدار 60 شهر.

يقوم العميل بدفع قسط شهري قيمته 1740 ريال على مدار 60 شهر. هيونداي أكسنت سمارت 2022:- قيمة القسط الشهري 1084 ريال لمدة 60 شهر.

قيمة القسط الشهري 1084 ريال لمدة 60 شهر. هيونداي إلنترا فليت 2022:- التقسيط على مدار 60 شهر بقيمة 1404 ريال شهريًا.

التقسيط على مدار 60 شهر بقيمة 1404 ريال شهريًا. سيارة هيونداي سوناتا 2022:- يتم دفع قسط شهري قيمته 1964 ريال سعودي على مدار 50 شهر.

يتم دفع قسط شهري قيمته 1964 ريال سعودي على مدار 50 شهر. هيونداي كريتا سمارت 1.5:- التقسيط على مدار خمس سنوات من خلال دفع 1421 ريال شهريًا.

عروض السيارات بالسعودية في رمضان شركة المجدوعي – بيجو

تستمر عروض الشركة على السيارات حتى يوم الخميس 31 من شهر مارس، والتي تشمل ما يلي:-

سيارة بيجو Allure Sport 2022508:- تعرض الشركة السيارة بسعر خيالي يبلغ 120 ألف ريال.

تعرض الشركة السيارة بسعر خيالي يبلغ 120 ألف ريال. بيجو Allure 2021508:- تُعرض السيارة بسعر 107 ألف ريال.

عروض شركة العيسائي

كما تستمر عروض الشركة على سيارة ميتسوبيشي حتى تاريخ 31 مارس 2022، وتشمل ما يلي:-