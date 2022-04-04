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عمر شويل - جدة البنوك التي تبيع سبائك الذهب من أبرز ما يبحث عنه المستثمرون في سوق المال والأعمال. حيث أن الذهب من المعادن النفيسة التي تحافظ على قيمتها الشرائية وتحافظ على الأموال من التضخم المالي . وهنالك العديد من البنوك العربية والأجنبية التي تبيع سبائك الذهب ويلجأ المستثمرون لها لضمان التعامل معها بشكل قانوني ولضمان الذهب من عمليات الاحتيال وإليك أبرز هذه البنوك.

البنوك التي تبيع سبائك الذهب

يقوم المستثمر بشراء سبائك الذهب من البنك ومن أبرز هذه البنوك الآتي:

شراء سبائك الذهب من بنك البلاد السعودي

هو عبارة عن صندوق متداول يعطي المستثمرين الفرصة لكي يحصلوا على استثمار متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ويمكن للمستثمر التداول في الذهب المادي من دون وجود أي صعوبات في تخزين السبائك. ويتم تداول الوحدات الذهبية في السوق المالي السعودي، ويُمكن للأفراد والشركات على السواء الاستثمار في صندوق البلاد السعودي إن كان متوافق مع الأهداف الاستثمارية.

بنك الراجحي لبيع سبائك الذهب

يحمي الاستثمار في الذهب العملاء في فترات الركود الاقتصادي ولذلك فإن مصرف الراجحي من البنوك التي تتمتع بالموثوقية في شراء وتداول الذهب يعمل على شراء السبائك الذهبية من 10 جرامات حتى كيلو والحد الأدنى للشراء هو 10 جرامات وتمتاز السبائك بالجودة العالية ذهب أماراتي، يقوم المستثمر بفتح حساب استثمار أفراد لمن 18 فأكبر ويتبع الخطوات الآتية للشراء:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي.

النقر على الخزنة ثم تداول الذهب وكتابة البيانات الشخصية ثم التأكيد على امتلاك حساب بالراجحي.

اختيار تحويل الراتب للبنك وتحديد جهة العمل وإدخال البريد الإلكتروني وكتابة رمز التحقق.

شراء سبائك الذهب البنك الأهلي

يتمتع البنك الأهلي بسمعة طيبة في عمليات شراء الذهب وهو الأكثر تميزًا يمكن الشراء من مقر البنك الرئيس ، ويتم دفع الرسم الخاصة بعملية الشراء مرة واحدة كل شهر.

إيجابيات الاستثمار في السبائك الذهبية