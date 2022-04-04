موعد صرف مكرمة الملك سلمان رمضان 1443 الضمان الاجتماعي المطور sbis

موعد صرف مكرمة الملك سلمان رمضان 1443 والتي تسمي راتب الضمان الاجتماعي لشهر رمضان 1443 سوف يتم صرف راتب الضمان الإجتماعي الجديد في المملكة العربية السعودية وهناك العديد من المواطنين وهي الفئة محدودة الدخل و أكثر فقرا وذوي الاحتياجات الخاصة، وحيث تحرص على تقديم كل وسائل الدعم للمواطن لكي يلبي احتياجاته مستلزماته مع حلول شهر رمضان الكريم، فإن العديد من الاشخاص يتساءلون عن موعد صرف راتب الضمان الإجتماعي في رمضان 1443 وسوف نعرض لهم خلال هذا المقال بالتفاصيل من خلال موقع ثقفني.

صرف دفعة الضمان الاجتماعي

تم تحديد الفئات المستحقة لصرف الضمان الإجتماعي رمضان 1443 ويشمل برنامج الضمان الإجتماعي ويعتبر من أحد برامج الدعم المقدمة في المملكة العربية السعودية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والصادر من أمر ملكي رقم 18 و19 من عام 1382، لكي يساعد الأسرة متوسطة ومحدودة الدخل لكي يواجه أعباء الحياة ويتم صرف المعاش حاليا ومن الفئات التي تستحق من دعم ما يلي

ذوي الإحتياجات الخاصة.

الأسر محدودة الدخل والفقيرة.

المطلقات والأرامل التي ليس لها عائل.

صرف الضمان الإجتماعي رمضان 1443

يتم صرف الضمان الإجتماعي في 13 من شهر أبريل لعام 2022 حيث أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت هذا الموعد، كما انها اعلنت عن بعض الشروط التي يجب أن تتوافر لكي يتم القبول على ضمان الإجتماعي وهي ما يلي

أن يكون من الأسر الأكثر احتياجا وفقرا في المملكة.

أن يكون سعودي الجنسية ويقيم على أرض المملكة بصفة دائمة.

يجب أن لا يكون له أي دخل حكومي أو خاص.

يجب لا يملك سجل تجاري باسمه أو عقارات وأصول عليه القيمة.

يجب أن يقوم بتحديث بيانات بشكل دوري.

يجب أن يوفر جميع الأوراق والمستندات بشكل صحيح، حيث أنها تراجع من الجهات المعنية.

يجب أن يكون أكثر من 18 عاما.

يجب أن يكون لديه هوية وطنية سارية.

يجب الالتزام بالشروط والفئات المعنيه بالضمان الاجتماعي المطور الجديد لصرف الدفعة الجديدة دفعة رمضان 1443حيث توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الرابط الرسمي الخاص بالبرنامج الضمان الاجتماعي الاستعلام عن موعد نزول المعاش الذي تقدمه حيث يكون الاستعلام الالكتروني، لكي تسهل عليهم دون الحاجة إلى الخروج من المنزل.