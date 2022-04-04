كيف أعرف أنا مستحق في سكني 1443

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن إجابة لسؤال كيف أعرف أنا مستحق في سكني وأبرز شروط التقديم فيه على محرك البحث “جوجل”، وقد أعلنت وزارة الإسكان السعودية عدة شروط لا بد من توفرها في كل مواطن يرغب بالتقديم في الدعم السكني سنوضحها لكم بالتفصيل خلال المقالة، ومن الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية تطلق برامج دعم متعددة للمواطن السعودي أهمها برنامج الدعم السكني الذي يُعد في الأساس موجه للطبقات محدودة الدخل حتى يتمكنوا من العيش في سكن كريم مناسب لإحتياجاتهم، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن استحقاق سكني برقم الهوية كما وضحنا لكم في مقال سابق رقم وزارة الإسكان المجاني، فإلى نص المقال.

أنا مستحق في سكني

تتُيح منصة سكني الإلكتروني إمكانية الإستعلام عن الإستحقاق السكني للمواطن بإستخدام رقم هويته بحيث يعرف هل استحق أم لا، ونوضح لكم كافة الخطوات اللازمة لإجراء هذا الإستعلام كالتالي:

أولاً عليك تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة سكني الإلكترونية .

. ثانياً ادخل المعلومات المطلوبة منك من رقم الهوية وكلمة المرور ثم انقر تحقق.

ثالثاً الآن ادخل كود التحقق ثم البريد الإلكتروني ورقم جوالك وكلمة المرور ثم اضغط تسجيل.

رابعاً الآن قم بالموافقة على الشروط والأحكام اللازمة.

خامساً وضح نوع السكن الحالي ثم ادخل كل المعلومات عن عائلتك.

وأخيراً اضغط على “الحصول على حالة استحقاق” لتظهر لك رسالة تُفيد بإستحقاقك أم لا.

شروط تقديم برنامج سكني

حددت وزارة الإسكان السعودية عدة شروط أمام المواطنين السعوديين الراغبين في التقديم على شقق سكنية في مشروعات الوزارة حتى يصل الدعم إلى مستحقيه من الفئات محدودة الدخل، ونوضح لكم الشروط كالتالي:

الشرط الأول أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ثانياً لم يتلقى أي دعم في السابق.

ثالثاً يجب أن يتجاوز عمر المتقدم 25 عام.

رابعاً أن يكون المتقدم عائل للأسرة.

خامساً أن يكون المتقدم غير قادر على شراء وحدة سكنية.

وبتوفر هذه الشروط في المواطن يتمكن من التقديم على الدعم السكني إلكترونياً عبر منصة سكني