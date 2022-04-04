نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل تطبيق صحتي الأكثر تحميلا في المملكة العربية السعودية للأيفون والأندريد١٤٤٣ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد تطبيق صحتي من أهم ،وأشهر التطبيقات الأكثر تحميلا في المملكة العربية السعودية، فهو يعتلى صدارة ترتيب التطبيقات الأكثر تحميلا في المملكة العربية السعودية ،وجاء ذلك وفقا لتقرير أنترنت السعودية ٢٠٢١ ،الذي قامت بإصداره هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات السعودية ،وذلك جاء على هامش منتدي مؤشرات ٢٠٢٢،الذي نظمتة الهيئة، وتهدف الهيئة عبر تقريرها الصادر على تعزيز التنافس في قطاع الإتصالات ،وتقنية المعلومات.

مميزات تطبيق صحتي السعودي

فإن تطبيق صحتي السعودي، يعمل على تسهيل الإجراءات ،وسرعة الحصول على الخدمات الصحية، فقد قامت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية مؤخرا بدمج جميع تطبيقاتها في تطبيق موحد ،وأطلقت علية تطبيق صحتي ، وبدلك فإنها قامت بتقديم فائدة كبيرة ،لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية.

الخدمات التي يقدمها تطبيق صحتي للمواطن بالمملكة العربية السعودية

يعد تطبيق صحتي من التطبيقات الشاملة التي تتيح للمستخدمين الكثير من الخدمات ومنها:

يمكن للمستخدم بحجز مواعيد في أكثر من ٣٥ عيادة عامة ومتخصصة في مراكز الرعاية الصحية .

ويقدم التطبيق خدمة الإستشارات الفورية صوتي ،وفيديو.

يمكن أيضا للمستخدم حجز موعد لأخد لقاح فيروس كرونا ،كما يمكنة أيضا أخد موعد لعمل فحوصات فيروس كرونا.

يقدم أيضا التطبيق خدمة مميزة وهي البحث عن دواء ، وقائمة أقرب صيدليات التي يتوفر بها.

ويمكن أيضا من خلال هذا التطبيق أستعرات الأجازات المرضية .

خدمة تسجيل المؤشرات الحيوية .

خدمة إحتساب الخطوات .

ويقدم خدمة نتائج الفحص المدرسي

خدمة إضافة وتسجيل التابعين

كيفية تحميل تطبيق صحتي علي الهاتف المحمول

يمكن للمواطن السعودي أو المقيمين في المملكة العربية السعودية بتحميل تطبيق صحي للهاتف الأندريد ،وذلك من خلال جوجل بلاى Google play فهو متوفر علية ،ويمكن تحميلة ،في سهولة ويسر ،كما أنه يمكن تحميل تطبيق صحتي على هواتف الأيفون من خلال اب أستورى App Store.

ونحن موقع ثقفني نشكر وزارة الصحة السعودية ،على المجهود المبذول في خدمة المواطن السعودي والمقيمين في المملكة العربية السعودية ،لتسهيل الخدمات الصحية لهم ،ومساعدتهم في توفير جميع الأدوية، وتوفير مراكز الرعاية الصحية لهم ، مع معرفتهم بقائمة الصيدليات المتوافر بها الدواء ،لإزاحة المشقة على المواطن السعودي البحث عن الدواء.