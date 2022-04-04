نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض افطار رمضان 2022 في السعودية من أشهر المطاعم.. “البيك والطازج” في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض افطار رمضان 2022 في السعودية عبر موقعنا، يبحث الكثيرين حول المملكة العربية السعودية سواء مواطنين أو مقيمين عن العروض الخاصة بإفطار رمضان حيث تتنافس جميع المطاعم والفنادق في تقديم أكلات بأسعار تُناسب الجميع خلال شهر رمضان الكريم لكي تجذب لها الأشخاص من كل مكان، لذا سوف نوضح لكم المزيد من عروض الإقطار في رمضان تابعونا.

عروض افطار رمضان 2022 في السعودية

تتسم أجواء رمضان بنكهة مختلفة عن باقي شهور العام، حيث تُقدم المطاعم الشهيرة في السعودية الكثير من العروض الخاصة بالوجبات التي تُقدمها لجذب الأشخاص إليها خلال الشهر المُبارك، فتختلف الوجبات الخاصة بالإفطار عن السحور وتتسم بعروض وتخفيضات في السعر على عكس باقي أيام السنة العادية، فمن تلك المطاعم البيك والطازج وغيرهم.

عرض الإفطار من مطاعم البيك

مطعم البيك يُعد من أبرز المطاعم في السعودية نظرًا لأنه يُقدم الكثير من الوجبات التي عليها عروض مختلفة الخاصة بالإفطار والسحور أيضًا، حيث يسعد هذا المطعم باستقبالكم طوال الشهر المُبارك من بعد صلاة العصر وحتى الساعة الثالثة فجرًا بشكل يومي، حيث يُقدم مختلف الواجبات لإرضاء أذواق مُحبي المطعم، ولكي تتمكن من التعرف على العروض الخاصة بالبيك الرمضانية لابد من التوجه مباشرة عبر تويتو عن طريق رابط twitter.com/albaik.

عرض الافطار من مطعم الطازج

يُقدم هذا المطعم الكثير من العروض المختلفة في شهر رمضان المُبارك، حيث يُقدم سعر الوجبة الخاصة بالإفطار بسعر 8 ريال سعودي، وهذا العرض يبدأ من آذان المغرب وحتى العشاء على مدار أيام الشهر الكريم، ويُمكنكم الذهاب للمطعم للحصول على الوجبات المختلفة.

عروض الإفطار من مطعم كارديه

كارديه يُقدم عرض متميز في شهر رمضان وهي وجبة إفطار وأيضًا وجبة سحور، ولكن وجبة الإقطار فهي عبارة عن بوفية مفتوح ذات أطباق رئيسية ومقبلات وسلطات وسعره يصل لـ 59 ريال سعودي، والدخول مجاني لكافة الأطفال الذين لا يخطى عُمرهم الـ ستة سنوات، ويُتيح المطعم وجبة السحور في رمضان وتصل لـ 14.5 ريال سعودي.

عروض الإفطار من مطاعم ابل بيز

هو أحد المطاعم الفاخرة على مستوى المملكة، حيث يٌقدم أشهى الوجبات والأصناف والحلويات والسلطات وغيرها، ويُقدم بوفية مفتوح يشمل الكثير من الوصفات ويبلغ سعره 104 ريال سعودي في جميع فروعه سواء في جدة أو الرياض.