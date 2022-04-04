نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض نيسان في رمضان ٢٠٢٢ بدون تسديد دفعة أولى وبالتقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن نيسان قدمت عروض قوية قد كشفت عنها بشركاتها الكبرى المتواجدة بالمملكة السعودية، وهذا بسبب حلول شهر رمضان المبارك، فهي تقدم عروض وتخفيضات مثالية على كافة السيارات، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنقوم بتوضيح كافة عروض نيسان 2022 معلومات عن الشركة والتفاصيل الهامة لهذا الأمر.

عروض نيسان ٢٠٢٢

إن شركة نيسان قدمت تخفيضات ممتازة وعروض قوية لجميع سياراتها بحلول شهر رمضان، والتي تقدم تخفيضات ممتازة لكافة الفئات بالمملكة السعودية، وإليكم العروض وهى كالتالى:

نيسان كيكس 2022: القسط الشهري لها بداية من 946 ريالاً سعودياً، ويمكنك أن تحصل عليها دون أن تدفع أي رسوم إدارية، لا يوجد للسيارة أي هامش ربح، ولن يتم أخذ أي دفعة أولى، كما أنك لن تحتاج لتحويل الراتب.

نيسان باترول 2022: القسط الشهري لهذه السيارة يبدأ من 2799 ريال سعودي، لن يتم أخذ أي رسوم إدارية، ولا يؤخذ من الشخص دفعة أولى، لا يوجد هامش ربح، ولن يطلب منك تحويل راتب.

نيسان اكسترا: هذه السيارة لا يتم سحب أي رسوم إدارية لها، لا يضطر الشخص لتحويل الراتب، ولا الدفع لأي دفعة أولى، كما أنه لا يوجد هامش ربح.

نيسان تيما 2022: السيارة لا يوجد لها دفعة أولى، لا يتطلب الأمر تحويل الراتب، لن يتم طب أي رسوم إدارية، ولا يوجد لها هامش ربح.

نيسان اكس تريل 2022: القسط الشهري لهذه السيارة بداية من 1299 ريال سعودي، لن تضطر لدفع أي دفعة أولى أو حتى رسوماً إدارية، لن يطلب منك تحويل الراتب، ولا يوجد للسيارة أي هامش ربح.

نيسان صني الجديدة: السيارة لا يدفع لها أي رسوم إدارية، ولا دفعة أولى، ليس لها هامش ربح، ولن تحتاج لتحويل الراتب.

رابط عروض نيسـان

إن شركة نيسان التابعة للمملكة السعودية قدمت عدداً من العروض وكذلك التخفيضات بشكل دائم على جميع السيارات، وكذلك بعروض الصيانة التي تقدم لجميع العملاء في المملكة السعودية، ويمكنك أن تحصل على تلك العروض والتخفيضات فورياً عبر الموقع الرسمي ar.nissan-saudiarabia.com وتطلع على الشيء الذي تريده، ويمكنك الاختيار من العروض المتاحة، حيث أن هناك الكثيرين متابعين لجميع السيارات التي تحمل العلامة التجارية نيسان، وبإمكانك أن تحصل على السيارة بأفضل التسهيلات والأسعار.