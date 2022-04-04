موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443 وطريقة الاستعلام وشروط استحقاق الدعم

موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443 يعد هذا الموضوع من أهم وأكثر الأشياء التي ينصب عليها الاهتمام بكثرة من قبل عدد كبير جدًا من المواطنين السعوديين، حيث تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذا الدعم وهو المكرمة الملكية كل عام في شهر رمضان المبارك ليكن الغرض منها هو مساعدة المواطنين في شراء احتياجاتهم الشخصية و الموارد الغذائية للاستعداد إلي شهر رمضان المبارك حيث تستهدف هذه المكرمة أكثر الأسر احتياجًا و مستحقين الدعم لمواجهة ظروف الحياة و توفير المواد الغذائية للمواطنين، ومن هنا بدأ عدد كبير جداً من المواطنين السعوديين منذ حلول شهر رمضان المبارك بالبحث عن موعد صرف المكرمة.

موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443

لاشك أن جميع مستفيد من هذا الدعم ينتظرون صرف الدعم لكي تساعدهم في شراء احتياجاتهم الشخصية لشهر رمضان من المأكل و المشرب، كما تعهدنا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن صرف هذا الدعم للمستحقين، ولكن حتى الآن لم تكشف الوزارة عن الموعد النهائى لصرف المكرمة، ولكن سيتم نزول الدعم خلال الأيام القليلة القادمة بعد الانتهاء من صرف المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي ومن المتوقع صرف المكرمة قبل أنتهاء الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

شروط استحقاق المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443

تستهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مجموعة من الفئات لاستحقاق الدعم والحصول عليه ولذلك وضعت بعض الشروط وهي كالآتي:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

إقامة المواطن على أراضي المملكة العربية السعودية بشكل دائم بحد أقصى أخر 3 أشهر.

ألا يزيد الدخل الشهري المواطن عن 3000 ريال سعودي.

عدم امتلاك المتقدم سجل تجارى.

طريقة الاستعلام عن المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443

يمكنك الاستعلام عن المكرمة الملكية عبر بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والطريقة هي: