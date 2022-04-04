نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مكرمه الضمان الاجتماعي 1443 وشروط الحصول على مكرمة رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن ميعاد الصرف لمكرمة شهر رمضان هو أمر هام بالنسبة للكثيرين بالمملكة السعودية، ولاسيما مستحقي الضمان الاجتماعي والمستفيدين منه، حيث أنه عبارة عن مبلغ يصرف سنوياً بشهر رمضان لكافة الأسر محدودة الدخل، ولذلك فإن مقالنا هذا سيكون للتعريف عن موعد صرف مكرمه الضمان الاجتماعي والشرح لبعض التفاصيل التي تخص ذلك.

موعد صرف مكرمه الضمان الاجتماعي

إن المكرمة الملكية تنزل بميعاد صرف المعاش التابع للضمان الاجتماعي للأسر والأفراد، وسيكون بمنتصف شهر رمضان المبارك وبالتحديد الأسبوع الثاني من رمضان، أما عند السؤال عن قيمة المكرمة فإننا لا يمكننا تحديدها بشكل دقيق، حيث أنها مختلفة من شخص لآخر ومن حالة للثانية طبقاً لما أعلنت عنه وزارة الموارد بالمملكة السعودية.

مكرمة الملك سلمان

المكرمة الملكية دعم يقدم من حكومة السعودية لمواطنيها الفقراء ومحدودي الدخل حتى تعينهم على مواجهة كافة الأعباء الاقتصادية الحياتية، التي تواجههم بسبب ارتفاع وغلاء الأسعار بشكل كبير بالفترة الأخيرة ولقد أصدر خادم الحرمين هذه المكرمة سنوياً مع الإتيان لشهر رمضان لمستحقي الضمان الاجتماعي، والأشخاص المستفيدين منه، حتى تساعدهم في سد كافة الإحتياجات الخاصة به خلال شهر رمضان، فهي مساعدة تمنح لهم بشكل ثابت بهذا الشهر من الملك.

شروط صرف المكرمة الملكية

لقد حددت وزارة الموارد بعض الشروط اللازمة حتى يستطيع الشخص صرف المكرمة الملكية، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

على الشخص المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

دخل الفرد يكون أقل من 3000 ريالاً سعودياً.

عدم امتلاك الشخص أي سجلات تجارية أو حتى عقارات.

إقامة المتقدم بالمملكة السعودية على الأقل بفترة تسبق ميعاد الصرف بحوالي ثلاثة أشهر.

إن لم تتوفر الشروط هذه في المتقدم لا يتم وضع المكرمة الملكية له.

قيمة المكرمة الملكية

إن قيمة المكرمة الملكية تختلف من مستفيد لآخر ومن حالة لأخرى، وهذا حسب عدد الأفراد وحالة الأسر المستفيدة، وبعض الأشياء الأخرى التي يتم من خلالها تحديد قيمة المكرمة، وإليكم بعض المعطيات التي تساعد في استنتاج القيمة وهي كالآتي: