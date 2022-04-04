نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يفتح البنك الاهلي في رمضان 2022 وطرق التواصل مع البنك الأهلي السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى يفتح البنك الاهلي في رمضان 2022 من أكثر الأسئلة الشائعة بين الكثير من عملاء البنك، حيث يتم تحديد المواعيد الخاصة بالبنوك من قبل البنك المركزي السعودي هو الذي يُحدد مواعيد بدء الدوام ومواعيد نهايته، ولكن بالتزامن مع بدء شهر رمضان ورغبة الكثير من العملاء في إنجاز العديد من الخدمات الإلكترونية التي يُقدمها البنك الأهلي سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك الأمر.

متى يفتح البنك الاهلي في رمضان 2022

هو أحد البنوك السعودي المؤسس عام 1983م حيث كان في بدايته شراكة بين المصارف الكبرى وبعدها أصبح البنك الأهلي فهو يشمل الكثير من الخدمات الإلكترونية التي يحتاج إليها المواطنين والمقيمين أيضًا داخل أراضي المملكة، حيث أعلن البنك الأهلي في السعودية عن المواعيد المُقرر لبدء الدوام ونهايته في رمضان.

حيث يبدأ دوام البنك في تمام الساعة العاشرة صباحًا ويستمر حتى الساعة الرابعة عصرًا، وتلك المواعيد تم تعميمها من قبل البنك المركزي على كافة فروع البنك الأهلي داخل أراضي المملكة العربية السعودية، أما مراكز الحولات سيبدأ دوامها الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 5:30 عصرًا طوال شهر رمضان.

وقت دوام البنك بعد رمضان

أن المواعيد الطبيعية في الايام العادية للبنك الأهلي السعودي تبدأ من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 4:30 مساءً، ولكن تلك المواعيد مُستثنى منها أيام العيد وأيام شهر رمضان، فهو يشمل أكثر من 374 فرع حول المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أن البنك يُقدم الكثير من الخدمات التي لا مثيل لها لكافة الاشخاص سواء مقيمين أو مواطنين.

مواقع فروع البنك الأهلي في السعودية

لكي تتمكن من التوجه إلى فروع البنك الأهلي إلكترونيًا لابد من اتباع ما يلي:

الاتجاه إلى رابط موقع البنك الأهلي.

الضغط على خانة الخدمات الإلكترونية ثم أختر فروعنا.

أكتب اسم المنطقة ثم المدينة ثم حدد نوع الفرع.

أطلع على الخريطة الماثلة أمامك لمعرفة الموقع.

طرق التواصل مع البنك الأهلي السعودي

لكي تتمكن من التواصل عبر البنك الأهلي فهو يُقدم الكثير من الطرق للتواصل من خلالها وهي: