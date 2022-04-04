نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة عيد الفطر في تداول السعودية 1443 ومواعيد فتح سوق الأسهم في رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الكثيرين بالمملكة السعودية يتساءلون عن ميعاد فتح السوق الخاص بالأسهم خلال شهر رمضان، فهو أمر هام بالنسبة للمستثمرين الذين يريدون أن يتعرفوا على كافة المواعيد التي تخص فتح الأسواق برمضان، وكذلك إغلاقها حتى يستطيعوا التعرف على ميعاد ابتداء عمليات التداول بشهر رمضان، فأسواق المال بالمملكة هي الأكبر والأشهر عالمياً، ذلك الذي تأسس 2007 ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم موعد إجازة عيد الفطر في تداول السعودية.

موعد إجازة عيد الفطر في تداول السعودية

تضامناً مع ابتداء شهر رمضان لقد بدأت مراحل البحث من الجميع بالمملكة السعودية حتى يعرفوا مواعيد الإجازات، أما بالنسبة لإجازة التداول بالمملكة السعودية تبدأ 28 ابريل الذي سيوافق وقتها 27 رمضان الخميس، وتستمر تلك الإجازة 11 يوم ثم تعودوا بعد ذلك الأحد 8 مايو ليستكملوا جميع التعاملات.

سوق الأسهم متى يفتح برمضان

إن كثيراً من المستثمرين بالمملكة السعودية يرغبوا فيه التعرف على مواعيد فتح سوق الأسهم، حيث أن ذلك سيكون في العاشرة صباحاً إلى الواحدة ظهراً، هذا هو التاريخ المعلن رسمياً من السوق المالي، وأعلن أيضاً عن كافة الأسواق الرئيسية وكذلك الموازية، وإليكم المواعيد وهي كالآتي:

بالنسبة لمزاد الافتتاح تكون بدايته التاسعة والنصف في الصباح إلى العاشرة صباحاً.

السوق المفتوح يفتتح العاشرة في الصباح إلى الواحدة بعد الظهر.

مزاد الإغلاق يبدأ الواحدة بعد الظهر حتى الواحد وعشر دقائق.

جلسة التداول على الأسعار التي تخص الإغلاق تبدأ الواحد 10 دقائق بعد الظهر حتى 1:20 بعد الظهر.

سوق الصكوك من العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً.

أوقات الدوام خلال رمضان

الجهات المسؤولة بالمملكة السعودية قد حددت المواعيد الخاصة بالعمل، وإليكم هذه المواعيد وهي كالآتي: