بالتقسيط 100,000 ريال تمويل فوري بدون كفيل ولا تحويل للراتب بهامش ربح منافس

بالتقسيط الشهري الميسر لمدة 60 شهر تم توفير قرض شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العربية السعودية ويصل مبلغ التمويل إلى 100,000 ريال سعودي ويمتاز بالكثير من المزايا التمويلية الهامة ومنها الحصول على التمويل بدون كفيل غارم سعودي الجنسية وبدون تحويل راتبك الشهري بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء السعوديين والمقيمين معاً ولكن بعد تطابق الشروط والأحكام اللازمة للتمويل بالمملكة ومنها توفير دخل ثابت يبدأ من 5000 ريال سعودي مع توفير إيضًا فترة عمل مناسبة تبدأ من ثلاثة أشهر فأكثر من ذلك على حسب الجهة التي يعمل فيها العميل المتقدم كما يتم التقديم على التمويل الإستهلاكي المرابحة للحصول على تمويل بدون كفيل ولا تحويل للراتب الشهري بهامش ربح منافس لجميع العملاء في السعودية عبر شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة.

شروط التمويل الإستهلاكي المرابحة لدى شركة البيت الأهلي للتمويل

يحتاج التمويل الإستهلاكي المرابحة لدى شركة البيت الأهلي للتمويل المخصص لكافة العملاء السعوديين أو المقيمين بالمملكة توفير جميع الضمانات والشروط الواجبة للحصول على التمويل المناسب بدون الحاجة إلى كفيل غارم أو بدون تحويل الراتب الشهري بفترة سداد مرنة وطويلة الأجل حتى خمسة سنوات على الأكثر لذلك لابد من توفير كافة الشروط الأساسية للحصول على هذا التمويل كما يلي بالتفصيل الآن:

يشترط التمويل الإستهلاكي المرابحة لدى شركة البيت الأهلي للتمويل توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي بالمملكة.

كذلك يجب توفير فترة عمل مناسبة لا تقل عن ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع شبة حكومي بالمملكة.

إيضًا يحتاج مدة عمل لا تقل عن ستة أشهر للعاملين في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

العمر المناسب للتقديم الإلكتروني من 21 عام حتى 65 عام بموافقة شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة.

مميزات الحصول على تمويل شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة