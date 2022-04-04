موعد صرف المكرمة الملكية 1443 معونة شهر رمضان بالشروط الجديدة

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عمر شويل - جدة موعد صرف المكرمة الملكية 1443ه‍ التي تعتبر من أهم الأعمال الخيرية التى يقدمها الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين لمساعدة المواطنين السعودين لتخفيف أعباء الحياة والمعيشة في شهر رمضان الكريم، وهي عبارة عن مبلغ مالي للأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي يصرف لهم فى شهر رمضان لأجل توفير الاحتياجات الخاصة بهم في هذا الشهر الكريم وعيد الفطر المبارك.

موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان

يتم صرف المكرمة الملكية الخاصة لمستفيدي الضمان الاجتماعي لعام ١٤٤٣ ه‍، ومن المعروف أن المعاش الاجتماعي سوف يتم صرفة يوم ١٣ أبريل ٢٠٢٢م، ومن المتوقع انه يمكن ان يتم صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان الكريم بعد نزول المعاش، حيث من المتوقع أن يتم صرف المكرمة الملكية فى النصف الثانى من شهر رمضان وفقاً للشروط الجديدة.

شروط الحصول علي المكرمة الملكية

يلزم توافر تلك الشروط للحصول علي المكرمة الملكية لشهر رمضان تكون كتالي:

يجب أن لا يمتلك أي ممتلكات او سجلات تجارية او عقارية.

يحق للأشخاص الذين لهم الحصول علي ضمان اجتماعي مطور.

المتقدم يشترط أن يكون سعودي الجنسية.

المتقدم يشترط أن يكون سعودي الجنسية. يلزم أن يكون الشخص المتقدم لا يزيد راتبة عن ثلاث آلاف ريال سعودي في شهريا.

أن يكون دائم الاقامة داخل أراضي المملكة أو يكون مقيم بمدة ثلاث اشهر سابقة قبل موعد الصرف للمكرمة.

الإستعلام عن موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان

يمكن الإستعلام عن موعد صرف المكرمة الملكية عن الدخول علي ذلك الرابط hrsd.gov.sa الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما يمكنكم الإستعلام أيضاً عن طريق الإتصال برقم الهاتف المباشر ١٩٩١١ الذي قامت الوزارة بتخصيصه للاتصال علية للاستعلام عن موعد إيداع المكرمة الملكية.

قيمة المكرمة الملكية لشهر رمضان

تختلف قيمة معونة رمضان صرف المكرمة الملكية على حسب عدة عوامل منها مثلا عدد أفراد الأسرة كالتالي:

الأسرة التي تتكون من فرد واحد فقط يتم صرف ١٠٠٠ ريال سعودي.

يتم صرف ١٥٠٠ ريال سعودي للأسرة المكونة من شخصين.

الأسرة المكونة من ثلاث اشخاص يتم صرف ٢٠٠٠ ريال سعودى.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرحموعد صرف المكرمة الملكية 1443 معونة شهر رمضان بالشروط الجديدة.