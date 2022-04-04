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عمر شويل - جدة شرط صرف بدل غلاء المعيشة بعد أن انتشرت الأخبار حول الأسئلة عن موعد عودة صرفها من جديد لكل من المدنيين والعسكريين ومستفيدي الضمان من وزارة التنمية الاجتماعية، وتقوم الوزارة بالإعلان عن ألية الصرف والذين يتم وفق عدد من الشروط العامة والخاصة التي يتم إقرارها لعودتها من جديد بعد المطالبة المتنامية لعودتها من جديد.

“شرط صرف بدل غلاء المعيشة” التنمية الاجتماعية sso.hrsd.gov.sa نفاذ ( عسكريين – مدنيين)

يكون بدل غلاء المعيشة مكون من مبلغ يتم صرفه مرة واحدة عندما تقرر المملكة أن تقوم بسد عجز في ميزانية الأسرة بعد ارتفاع مفاجئ في الأسعار والذي يكون خارج سيطرة المملكة، ويتم بعد دراسة جيدة وخاصة أنه يشمل فئات كبيرة من فئات الشعب السعودي، ونقوم في هذا المقال بشرط الشرط الأهم لصرف بدل غلاء المعيشة والشروط العامة لعودته من جديد.

بدل الغلاء بالمملكة

هو مبلغ مقتطع يتم صرفه حسب قرار وزارة التنمية الاجتماعية لكل من مستفيدي الضمان الاجتماعي، كما تقوم الهيئة العامة للتقاعد بصرفه للعسكريين والمدنيين بنسب محددة وقيمة مقتطعة من ميزانية وزارة المالية وفق ظروف خاصة تمر بها البلاد تستدعي تقديم يد العون العاجلة للمواطنين.

قيمة المبالغ المودعة

قيمة المبالغ المخصصة للغلاء للعسكريين والمدنيين 1000 ريال. قيمة المبلغ المقتطع لمستفيدي الضمان الاجتماعي 500 ريال.

الفئات التي يشملها صرف البدل

تهتم المملكة بتوزيع المبالغ المقتطعة على المتقاعدين الذين ليس لهم مصدر متجدد للدخل والعسكريين الذين قضوا عمرهم في خدمة الوطن، كما يستفيد مستفيدي الضمان الاجتماعي بجميع فئاته من صرف هذا البدل على أن يتم صرفه مرة واحدة فقط.

مواعيد صرف المبالغ المقررة

تم السماح بها في 2019 واستمرت لعام واحد حتى يونيو 2020 وفق ظروف غلاء عالية وتراجع في عائدات النفط لمواطني المملكة.

قامت المملكة بإلغاء العمل به وقامت برفع القيمة المضافة من 5% إلى 15%.

استمرت المطالبة به من جديد بعد انتشار فيروس كرونا والان مع حلول شهر رمضان الكريم.

لا يعاني الاقتصاد السعودي الآن من التراجعات وترتفع عائدات النفط وليس هناك ارتفاع بالأسعار ألا مع اقبال شهر رمضان.

شروط صرف بدل غلاء المعيشة