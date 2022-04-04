نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط سيارات جيلي توجيلا 2022 في السعودية عروض رمضان للسيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة جيلي توجيلا Geely Tugella 2022 هي سيارة دفع رباعي صغيرة مصممة للعائلات وتنتجها شركة تصنيع السيارات الصينية جيلي. تنتمي توجيلا 2022 إلى الجيل الأول الذي تم كشف النقاب عنه في عام 2019. وهي متوفرة في طراز واحد فقط وهو الإصدار القياسي ويتم تشغيله بواسطة محرك توربيني رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر. ويمكن الحصول عليها ضمن عروض تقسيط السيارات في السعودية خلال شهر رمضان المبارك أو طوال العام.

توجيلا 2022 من الخارج

بنظرة أولي إلى الشكل الخارجي لسيارة جيلي توجيلا 2022 ، نجد أن المقدمة تتميز بشبكة أمامية سوداء ومصابيح أمامية LED ومصابيح نهارية وغطاء محرك. كما تتميز الجوانب بمقابض أبواب بلون الهيكل، ومرايا جانبية قابلة للضبط تلقائيًا بلون الهيكل مع إشارات انعطاف ، وحواف سوداء للعجلات ، وعجلات مقاس 19 بوصة. يتميز الجزء الخلفي من Geely Tugella 2022 بمصابيح خلفية LED ، ومصابيح ضباب خلفية، وقضبان سقف. الألوان الخارجية هي الأحمر والرمادي والأزرق والأبيض والأسود. أما أبعاد السيارة فتصل إلى 460.5 سم طول ، 187.8 سم ارتفاع ، 164.3 سم ارتفاع ، 270 سم لقاعدة عجلات ، تزن السيارة 1740 كجم.

جيلي توجيلا من الداخل

بالانتقال إلى مقصورة جيلي توجيلا 2022 ، نجد المقاعد مغطاة بجلد صناعي فاخر. أو جلد نابا الطبيعي بحواف أعلى مع إمكانية ضبط 6 أو 8 أوضاع مع إمكانية التسخين والتبريد. ومرآة الرؤية الخلفية ، وحاملات أكواب ساخنة ومبردة ، وعجلة قيادة متعددة الوظائف. وإضاءة محيطة ونوافذ كهربائية وتحكم أوتوماتيكي في المناخ ثنائي المنطقة مع فتحات تكييف خلفية.

تقنيات Geely Tugella والملاحة

تشتمل ميزات التكنولوجيا والمعلومات الترفيهية في Geely Tugella 2022 على شاشة كبيرة مقاس 12.3 بوصة وشاحن لاسلكي وخاصية الدخول الذكي بدون مفتاح ومجموعة أدوات ونظام صوتي مكون من 8 مكبرات صوت.

محرك توجيلا 2022

جيلي توجيلا 2022 مدعومة بمحرك توربيني سعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات يولد 238 حصانًا وعزم دوران 350 نيوتن متر. هذا المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي سلس من 8 سرعات ونظام دفع رباعي. تتسارع توجيلا من 0 إلى 100 كم / ساعة في 6.9 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 210 كم / ساعة.

مقارنة جيلي توجيلا 2021

بنظرة فاحصة نجد أنه لم يتم إجراء أي تغييرات جوهرية على توجيلا 2022 مقارنة مع جيلي توجيلا 2021 . بل يمكن القول أنه لا تغيير يذكر على توجيلا منذ إطلاقها في عام 2019.

سعر توجيلا 2022 في السعودية

يبدأ سعر توجيلا 2022 في السعودية عند 109 ألف ريال غير شامل الضريبة. وبعد إضافة الضريبة بنسبة 15 % يصل سعر توجيلا 2022 في السعودية إلى 125 ألف ريال.

عروض رمضان للسيارات

يمكن الحصول على جيلي توجيلا 2021 أو توجيلا 2022 تقسيط ضمن عروض تقسيط السيارات عبر وكيل جيلي في السعودية. كما يمكن الحصول على تمويل السيارات من جميع البنوك السعودية التي تقدم تمويل السيارات.