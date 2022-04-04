نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال ساعات إيداع 100 ألف ريال بدون كفيل وبدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلال ساعات بسيطة يستطيع العميل من طلب تمويل شخصي اونلاين بقيمة مالية ربما تصل إلى 100 ألف ريال سعودي كحد أقصى كما أن هذا التمويل متوفر نقداً من أجل مساعدة العملاء على توفير ما يرغبون في الحصول عليه وصمم هذا التمويل الشخصي أيضاً بهامش ربح تنافسي كذلك ثابت طوال فترة التمويل ومن خلال السطور القليلة القادمة بمقالنا بموقع ثقفني سوف نتعرف معاً على تفاصيل تلك التمويل.

خلال ساعات إيداع 100 ألف ريال بلا كفيل لدى شركة التيسير

تتيح شركة التيسير للتمويل مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية للأفراد ومن بين تلك المنتجات تمويل شخصي كاش متوافق مع ضوابط الإسلام بالسعودية وأيضاً لا يحتاج إلى كفيل وهناك مزايا اخرى وهي

يتمتع التمويل الشخصي عبر شركة التيسير بأنه لا يتعارض مع أحكام الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي عبر شركة التيسير بأنه متاح بمدة سداد ميسرة تصل إلى 60 شهر.

كذلك يحصل العميل المتقدم على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

يتم أيضاً إيداع قيمة التمويل خلال 24 ساعة من طلب التمويل.

يستطيع أيضاً العميل من التسوية المبكرة لمبلغ التمويل.

التمويل الشخصي لدى شركة التيسير لا يحتاج إلى كفيل عند طلب التمويل.

كذلك لا يحتاج التمويل الشخصي إلى تحويل الراتب الشهري.

شروط التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل

القرض الشخصي لدى شركة التيسير متوفر نقداً وأيضاً متاح اونلاين ودون الحاجة إلى كفيل أو تحويل للراتب الشهري ولكن هناك عدد من الشروط التي لابد من توافرها ومن بين تلك الشروط ما يلي

يشترط أن يكون العميل طالب التمويل سعودي الجنسية فلا يستطيع العميل الغير سعودي من طلب التمويل.

يشترط أيضاً أن يكون المواطن السعودي المتقدم عمره لا يقل عن 21 عام.

كذلك يشترط أن يكون السعودي المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

كما يشترط أن يكون أيضاً المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر عند طلب التمويل.

طلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير

متاح طلب التمويل الشخصي الكاش لدى شركة التيسير عبر الانترنت من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى شركة التيسير وملئ نموذج طلب التمويل اونلاين وسوف تصل رساله للمتقدم بالموافقة الفورية على طلب التمويل بعد توافر الشروط والأحكام الموضوعة من قبل شركة التيسير.