سلفة تمنحك 5000 ريال فورا اطلب وموافقة فورية تمويل شخصي طارئ

اطلب سلفة فورية لظروف طارئة والموافقة الفورية تمنحك منصة سلفة 5000 ريال، وسوف نوضح شروط الحصول على سلفة وكيفية طلب سلفة واهم مزايا سلفة والبنوك التي تتعامل مع سلفة، وطلبك سلفه عند التعرض لأي موقف يحتاج إلى دعم مالي ويستخدم هذا النوع من التمويلات في تسديد مصاريف الدراسة أو في قضاء إجازة نهاية الأسبوع أو تصليح المركبة أو أي موقف طارئ يتعرض له العميل، ويستطيع أي شخص في المملكة أن يحصل على التمويل السريع سواء كان في المنزل أو في العمل أو المدينة أو القرية وتستخدم المنصة التقنيات المالية الحديثة حتى يتم التمويل الشخصي الطارئ بخطوات سريعة واذا كنت مستوفي للشروط سوف يتم الموافقة خلال ساعات وتكون السلفة بحسابك.

شروط الحصول على التمويل السريع من منصة سلفه:

يكون المتقدم ذو جنسية سعودية

من الضروري أن يكون راتب الشخص المستفيد بحد أدنى 4 ألف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

يتراوح عمر الشخص المتقدم بين 18 – 60 ولا يتعدى ذلك

ويشترط للحصول على تمويل سلفة الفوري ان يعمل المتقدم في القطاع الحكومي 3 أشهر وفي القطاع الخاص لا تقل عن 6 أشهر.

اهم مميزات التمويل من سلفة :

من مزايا سلفة توفر طرق تسديد سهلة وميسرة وفق احتياجاته وظروفه المالية.

يتم التوفير بكل سهولة بمجرد اكتمال كافة الخطوات التي تتعلق بالتسجيل

له هامش ربح تنافسي بالنسبة إلى باقي منصات التمويل.

تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

البنوك التي تتعامل مع منصة سلفة:

مصرف الإنماء السعودي.

البنك السعودي الفرنسي.

بنك الرياض السعودي.

البنك العربي السعودي.

البنك السعودي للاستثمار.

مجموعة سامبا المالية.

بنك الأول السعودي.

بنك الجزيرة.

مصرف الراجحي السعودي.

بنك ساب السعودي.

البنك الأهلي سعودي.

بنك البلاد.

كيفية الحصول على سلفه:

للحصول على التمويل الفوري من منصة سلفة يجب اتباع الخطوات الاتية: