نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة اليسر تقدم بدون ضامن أو كفيل تمويل شخصي 25 ألف ريال الشروط وطريقة التقديم في المقال التالي

في الآونة الأخيرة تزداد عمليات البحث حول التمويلات السريعة لسد احتياجاتهم، تمويل سريع وميسر من شرركة اليسر بدون ضامن وبدون كفيل يقدم للمواطن السعودي وغير السعودي بالمملكة ، تمويل شخصي لسلع إستهلاكية بقيمة 25 ألف ريال سعودي، حيث قامت شركة اليسر بتوفير تمويل سريع لمختلف السلع الاستهلاكية بدون دفع رسوم إدارية، كما يتميز هذا التمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية، وهو ماسوف نذكره بالمقال ونوضح شروط الحصول على التمويل وكيفية التقديم على التمويل واهم مزاياه والاوراق والمستندات المطلوب تقديمها للحصول على التمويل. الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل شخصي من شركة اليسر: من أهم الشروط التي يجب توافرها هو أن يكون الدخل الشهري للشخص المستفيد بحد أدنى 5 ألف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

يشترط للحصول على تمويل شركة اليسر أن يكون الراغب في الحصول على تمويل عامل في وظيفة لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وكما يشترط أن يتراوح عمر المتقدم سواء إن كان مقيم أو موطن ما بين 22 إلى 60 عام والعسكري وفقًا للعمر التقاعدي.

ويشترط أن تنطبق كافة الشروط وأحكام الشريعة الإسلامية. المستندات المطلوبة للحصول على التمويل: مطلوب تقديم الهوية الوطنية/ هوية المقيم.

مطلوب تعريف بالراتب.

مطلوب تقديم كشف حساب بنكي لاخر ثلاثة أشهر.

مطلوب تقديم عرض سعر السلع (جهة معتمدة لدى شركة اليسر) اهم مزايا التمويل الشخصي من شركة اليسر: من اهم مزايا التمويل عدم تواجد كفيل او ضامن.

ومن مزاياه لا يكون له حاجة في دفع أي رسوم إدارية.

له هامش ربحي تنافس دون أجور وكالة.

ومن مزاياه يمكن للمتقدم أن يحصل على مبلغ مالي يصل قيمته ربما يصل بقيمة 25 ألف ريال سعودي.

يتميز بسداد المبلغ على فترات طويلة على شكل أقساط ميسرة تصل إلى 24 شهر. كيفية التقديم على التمويل الشخصي من شركة اليسر: عمر شويل - جدة شركة اليسر تقدم بدون ضامن أو كفيل تمويل شخصي 25 ألف ريال الشروط وطريقة التقديم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة اليسر تقدم بدون ضامن أو كفيل تمويل شخصي 25 ألف ريال الشروط وطريقة التقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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