نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلفة الالكترونية وتمويل فوري 5000 ريال كسلفة عاجلة ولتلبية إحتياجاتك الطارئة في المقال التالي
مع زيادة الاسعار فى الكثير من السلع واحتياح بعض الاسر لتمويل سريع مع دخول شهر رمضان المبارك فقد خصصت الكثير من بنوك المملكة بالتعاون مع منصة سلفة الالكترونية مبلغ 5000 ريال كتمويل شخصي سريع وطارئ لمن يحدث له ظروف ويحتاج الى تمويل سريع، وتعتبر سلفة تمويل نقدي كامل لحل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم، ولحسن الحظ يتوفر تمويل شخصي بدون تحويل الراتب يوفر سبلا للعملاء حتى يستفيدو منها في قضاء نواقصهم وحل مشاكلهم المادية، وتقدم سلفة 5000 ريال لمنح اى سعودي الجنسية سواء رجل او سيدة على مبلغ سلفة الفوري كسلفة فورية لاعانته او لفك عثرته او لسداد دينه او لاية ظروف ما وهي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية بالتعاون مع احدى بنوك المملكة، ومن خلال مقالي سوف نوضح شروط الحصول على سلفة وكيفية التقديم عليها،ويتم إيداعها فور التقديم عليها وتسهيل للسداد الشهري ما يميز هذا النظام التمويلي المتوفر لدى شركة سلفة الإلكترونية، هو السرعة الفورية في تنفيذ عملية الإستلام دون أي مشاكل ودون تحويل للراتب، وتساهم سلفة بكل جهد في توفير أقصى سرعة ممكنة لإستفادة الفرد من السيولة التمويلية التي يحتاجها.
شروط الحصول على التمويل الشخصي سلفة من منصة سلفة:
- يشترط للحصول على سلفة عاجلة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية لا غير
- يكون عمر المتقدم بدءً من 23 عام ولا يتجاوز 60 عام كحد أقصى.
- الدخل الشهري للمتقدم كحد أدنى 5000 ريال ولا يقل عن ذلك بل يزيد وفقاً للائحة المنصة
- ويشترط أيضا على الموظفين في القطاعات الحكومية أن لا تقل مدة خدمتهم في الوظيفة عن ثلاثة أشهر وبالنسبة للموظفين في القطاع الخاص، مدة الخدمة في التوظيف لا تقل عن ستة أشهر، لاستكمال طلبهم.
كيفية التقديم على طلب سلفة :
- ادخل على رابط الموقع الرسمي لمنصة سلفة الإلكترونية
- أن يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد في حالة التسجيل لأول مرة
- ثم تقوم بتحديد فترة السداد وقيمة المبلغ الذي يمكن سداد القرض من خلاله.
- التأكد من كتابة كافة البيانات المطلوبة عند الدخول بشكل صحيح
- ضرورة التأكد من رفع كافة المستندات والوثائق المطلوبة جيداً
- من الضروري أن يتأكد الشخص المتقدم من أن كافة البيانات التي تم إدخالها
- ثم عليك بملء البيانات وتحديد المبلغ المطلوب وكيفية السداد على كم شهر يتم السداد يتم مراجعة كافة البيانات.
- ثم الموافقة وإيداع المبلغ التمويلي الخاص بك في حسابك البنكي داخل المملكة .
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