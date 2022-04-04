نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “شروط استحقاق الأهلية للمكرمة الملكية” موعد صرف معونة سلمان “قيمة وألية إيداع إعانة رمضان” في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط استحقاق الأهلية للمكرمة الملكية وموعد صرف معونة الملك سلمان في رمضان وألية صرف مكرمة سلمان لمستفيدي الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa وفق قبول أهلية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي الجهة المنوط بها البت في أهلية استحقاق المكرمة الملكية الرمضانية، وتنص شروط استحقاق إعانة خادم الحرمين الشريفين في رمضان أن يكون المستحق والمستفيد من تلك المكرمة الملكية ممن تم فبول أهليتهم في الاستفادة بالضمان الاجتماعي المطور الجديد والقديم، وكذلك جميع برامج الدعم والحماية الاجتماعية كالتأهيل الشامل وغيره من البرامج الضمانية الأخرى، وسنستعرض من خلال هذا التقرير شروط استحقاق المكرمة الملكية وموعد صرف معونة الملك سلمان في رمضان.

“شروط استحقاق الأهلية للمكرمة الملكية” موعد صرف معونة سلمان

ومن الجدير بالذكر أن المكرمة الملكية التي يأمر بها “خادم الحرمين الشريفين” الملك سلمان بن عبد العزيز في رمضان من الإعانات التي تنتظرها الكثير من الأسر السعودية الفقيرة والأشد حاجة، ويتم سنويا تخصيص مبلغ يقارب 2 مليار ريال سعودي لمستحقي الضمان الاجتماعي الذين ينطبق عليهم شروط الأهلية والاستحقاق للاستفادة من نلك المعونة الرمضانية، حيث فور صدور الأمر الملكي بصرف إعانة الملك سلمان، يتم إيداع المبالغ الخاصة بالمكرمة في حسابات المستفيدين البنكية،وتساهم معونة سلمان في مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة على تدبير شؤونهم المعيشية خلال الشهر الكريم.

وتجدر الإشارة إلى أن الملك سلمان منذ توليه أمر المملكة يولي المكرمة الملكية في رمضان اهتمام بالغ، حيث يتابع خادم الحرمين الحالة الاقتصادية للأسر السعودية، وذلك بغرض تلبية احتياجات تلك الأسر خاصة الفقيرة منها، وذلك لتوفير حياة كريمة لتك الأسر، ويجب أن ننوه إلى أنه هناك اتجاه لعودة بدل غلاء المعيشة والعلاوة السنوية لمساعدة مواطني المملكة على مواجهة ارتفاع الأسعار للسلع الأساسية والخدمات، والتي ارتفعت ارتفاع كبير خلال الفترة القريبة الماضية.

الأهلية شرط الاستفادة بالمكرمة الملكية وبرامج الضمان المطور

هذا وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعمل مراجعة وإعادة دراسة الأهلية شهريا بعد تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وذلك لكي تشمل منظوم الدعم والحماية الاجتماعي المستحقين الفعليين لدعم الحكومة السعودية، من أهم شروط الأهلية وفق نظام الضمان الجديد نفاذ هو الاعتماد على دخل الأسرة كمعيار أساسي في تحديد الأهلية والاستحقاق.

موعد نزول إيداع وصرف المكرمة الملكية في رمضان 1443

من المتعارف عليه أنه يتم صرف المكرمة الملكية في رمضان، ولكن ليس هناك موعد محدد لصرف معونة الملك سلمان الرمضانية، ولكن بالمقارنة مع رمضان الماضي، فقد تم نزول معونة المكرمة الملكية يوم 8 رمضان 1443، وشمل المستفيدين من تلك المكرمة مستفيدي ومستحقي الضمان الاجتماعي بجميع برامجه، حيث تم تخصيص 1.9 مليار ريال لتلك المكرمة في العام الماضي، لذلك من المتوقع أن يتم موعد صرف المكرمة الملكية للعام الحالي في التوقيات التالية.

يُحتمل صرف المكرمة الملكية يوم الأحد 9 رمضان الموافق 10 أبريل 2022.

في حال لم يتم الصرف يوم 9 رمضان فمن المرجح أن يكون الصرف في العشرة أيام الأواخر من شهر رمضان الحالي.

شروط استحقاق المكرمة الملكية وقيمة المعونة للعائل والتابع وفق الأهلية بالضمان

يتم صرف المكرمة الملكية للمواطنين من أصحاب الجنسية السعودية فقط.

من تنطبق عليهم شروط الضمان المطور سواء للأفراد المستقلين، أو الأسر، وكذلك للعاطين والمطلقات والأرامل ومن يعول أيتام.

المنتفعين والمشمولين ببرنامج حساب المواطن، والمستحقين لراتب الضمان الاجتماعي

من قام بتحديث البيانات وانطبقت عليه شروط الأهلية والاستحقاق.

هذا بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الخيرية لأصحاب الأيادي البيضاء، والتي يتزايد نشاطها الخيري في شهر رمضان الكريم، حيث تقوم تلك المؤسسات بتقديم المساعدات والإعانات المالية والعينية على اختلاف أنواعها، ومن أشهر تلك المؤسسات ما يلي: هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته، خاصة الفئات من الأسر الأشد حاجة التي تستظل تحت مظلة الحماية الاجتماعية السعودية الحكومية.

“قيمة وألية إيداع إعانة رمضان” للفرد والاسرة