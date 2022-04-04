شركة الأمثل للتمويل تقدم تمويل سريع يصل إلى 7,500,000 ريال بإجراءات بسيطة وسهلة

تزداد عمليات البحث بشكل تدريجي حول التمويلات السريعة، حيث تعد شركة الأمثل من أهم الشركات التي تقدم تمويلات عديدة ومختلفة لكافة المواطنين وتمتاز تمويلات شركة الامثل بالعديد من المزايا ومنها، تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسوف نوضح بالمقال التمويلات المختلفة التي تقدمها شركة الامثل ونقدم كذلك الاوراق والمستندات المطلوب تقديمها للحصول على تمويلك واهم مزايا التمويل ، وشركة الامثل للتمويل تلبي جميع احتياجات العملاء من خلال المنتجات التي تعرضها، ومن بينها تمويل التورق حيث تساعد في نمو وتطوير المشاريع الصغيرة.

الأوراق والوثائق المطلوبة للحصول على تمويل شركة الأمثل:

هناك عدة مستندات واوراق مطلوب تقديمها لشركة الامثل للتمويل للحصول على تمويلك بكل سهولة ويسر وهي كالتالي:

مطلوب من المستفيد طالب القرض تعبئة نموذج طلب التمويل من شركة الأمثل.

صورة من البطاقة الوطنية لكل من الشركاء والملاك والوكيل.

مطلوب من المستفيد تقديم صورة من القوائم المالية لآخر ثلاث سنوات بقيمة 500 ألف ريال سعودي أو أزيد.

مطلوب تقديم صورة من عقد تأسيس الشركة، وكذلك صورة من السجل التجاري للمتقدم بالطلب.

ومطلوب تقديم كشف حساب بنكي لآخر سنة بمعنى 12 شهر.

ومطلوب لبعض الحالات يوجد إستثناء لتوفير متطلبات أخرى.

أهم مزايا شركة الأمثل للتمويل وهي:

تتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

ومن مزاياه ايضا توفير الشركة للعملاء إجراءات سريعة وسهلة.

ومن ضمن المميزات أن قيمة التمويل تصل إلى 7500000 مليون ريال سعودي.

يتم سداد على فترات طويلة قد تصل إلى 48 شهر على هيئة أقساط.

أهم التمويلات المختلفة التي تقدمها شركة الأمثل للتمويل هي:

هناك تمويل أفراد.

وكما يتوفر تمويل نمو التقنية.

وهناك تمويل المتاجر الإلكترونية.

ويوجد تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كيفية تواصل العملاء مع شركة الأمثل للتمويل:

أوضحت شركة الأمثل للتمويل من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن تنوع طرق التواصل المتعددة لكافة العملاء، ومن ضمن طرق التواصل من خلال صندوق البريد وهو 300827، بالإضافة إلى إمكانية التواصل من خلال البريد الإلكتروني الذي وضعته الشركة وهو [email protected]، كما اتاحت إمكانية التواصل من خلال الرقم المجاني وهو 8003015555.