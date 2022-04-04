نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443 مكرمة الضمان الإجتماعي موعد الصرف وخطوات الإستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة نزول المكرمة الملكية مكرمة الملك سليمان لشهر رمضان 1443، بالحسابات البنكية لمستفيدي الضمان الإجتماعي، والإستعلام عن موعد وشروط الصرف خلال شهر رمضان، من أجل قيام المستفيدين بتلبية احتياجاتهم المادية خلال الشهر الكريم، حيث يزيد البحث حالياً عن موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان والتي تعد من أهم أوجه الدعم المقدمة من الملكة العربية السعودية لمواطنيها، وهي المعونة المالية التي تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالإشراف على صرفها، والتأكد من استحقاق المستفيدين للصرف.

موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443

لم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الموعد الدقيق لصرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443، حيث أنه من المقرر البدء في صرفها بعد الإنتهاء من صرف مساعدات الضمان الإجتماعي الشهرية الأخرى، ومن المتوقع أن يبدء صرف المكرمة الملكية حسب ما أكدته بعض الصحف السعودية، خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان الجاري.

كم مبلغ المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443

المكرمة الملكية تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود، من أجل مساعدتهم على تيسير أمور حياتهم اليومية في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار، وهي معونة سنوية مقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ويهم المستفيدين التعرف على قيمة دعم المكرمة الملكية لشهر رمضان الجاري.

فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن قيمة المبلغ الخاص بالمكرمة الملكية لشهر رمضان 1443، والذي هو 1000 ريال سعودي لكل فرد مستفيد من المكرمة، بينما تبلغ قيمة المكرمة لفردين 1500 ريال سعودي، كما يتم صرف 1500 ريال سعودي أيضاً للأسرة المكونة من ثلاث أفراد، كما يتم صرف 500 جنية لكل فرد تابع في كل أسرة مستفيدة مطابقة للشروط.

شروط استحقاق معونة المكرمة الملكية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، الشروط الواجب توافرها في المستفيدين للحصول على المكرمة الملكية، حيث أنها مقدمة للمواطنين السعوديين الذين تنطبق عليهم الشروط التالية:-

الجنسية السعودية.

التواجد بشكل دائم داخل المملكة.

عدم تملك المستفيد لسجل تجاري.

أن لا يزيد الدخل الشهري للمستفيد عن 3000 ريال سعودي.

خطوات الإستعلام عن المكرمة الملكية

الإستعلام عن المكرمة الملكية يكون بالدخول على موقع وزارة الموارد البشرية واتباع الخطوات التالية:-